«Быстро вышла отсюда, хамка!»: студентка вуза Иркутска подралась с вахтершей

Целый сюжет по мотивам игры «Мортал Комбат» разыгрался в одном из вузов Иркутска. На просторах Интернета появилось видео, где студентка ввязалась в драку с вахтершей.

Девушка забыла дома пропускную карту и решила пройти на занятия без нее. Завязался спор, кто кому и что сказал, история умалчивает. Но в итоге вахтер подбежала к студентке, начала хватать ее за руки и тащить на выход с криками:

«Быстро вышла отсюда, хамка, ты не имеешь права сюда заходить без карты!»

Кстати, рядом находился охранник. Развитие конфликта наблюдал со стороны. Не отреагировал даже на то, когда студентка ударила по щеке вахтершу. Да, да, вам не показалось, отвесила пощечину взрослой женщине. Дальше – больше. Юная «леди» выбежала на улицу и позвала отца. Возмущенный родитель забежал в корпус и начал браниться и угрожать, используя ненормативную лексику.

- Все обсуждают, кто виноват вахтерша или студентка… А обсуждать надо другое. Мало ли что случилось с пропуском, но на пары-то попасть нужно, - комментируют произошедшее студенты в социальных сетях. – Серьезно, в жизни бывают разные ситуации, все хоть раз забывали карту.

- Считаю, здесь необходимо отчисление, не меньше, - пишут другие. - Стыд и позор такой студентке. Эти ситуации уже даже не смешные. За полгода тяжело запомнить, что надо носить карту? Просто положить в кошелек, ко всем остальным. И вахтерша не должна с вами разбираться, а почему так. Это не ее приказ, ее задача соблюдать его выполнение.

Кого накажут – студентку или вахтера, а, может обеих, пока неизвестно. В вузе сейчас проводится внутренняя проверка, по результатам которой и будет принято окончательное решение.

Студенты делают смешные картинки на тему драки студентки и вахтерши из вуза Иркутска. Фото: соцсети.

Тем временем Интернет не утихает. В пабликах уже выставляют видео, обработанные в стиле компьютерных игр, и публикуют забавные мемы на драку.

Мемы на тему драки студентки и вахтерши из иркутского вуза. Фото: соцсети.