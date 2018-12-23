Рейс Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо закончился происшествием: при рулежке на стоянку самолет задел столб крылом

По соцсетям в Иркутске ходит фото Ан-24 в аэропорту Бодайбо. Очевидцы делятся друг с другом фотографией, как самолет, уже практически остановившись, во время рулежки по взлетной полосе, неожиданно сбивается с курса и задевает метеорологическую мачту. Что точно хорошо - это ясно, что пострадавших нет.

-По первоначальной информации подтверждается, что при посадке рейс Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо, выполняя рулевые маневры, Ан-24 задел мачту метеонаблюдения, - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на воздушном транспорте. -На борту самолета находилось 24 пассажира, никто не пострадал. Идет доследственная проверка по статье за нарушение правил безопасности на воздушном транспорте. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Самолет летел в Бодайбо с промежуточной посадкой в Усть-Куте, город золотодобытчиков -конечная точка маршрута. В авиакомпании сообщили, что возможной причиной столкновения мог стать технический сбой.