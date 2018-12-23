2018-12-23T14:03:15+03:00
Происшествия

Рейс Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо закончился происшествием: при рулежке на стоянку самолет задел столб крылом

Никто из пассажиров не пострадал, обстоятельства выясняются
Ольга СЛАВИЧЕВАДмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
По социальным сетям пошли фотографии: в аэропорту Бодайбо при посадке самолет из Иркутска задел мачту. Фото ДТП38По социальным сетям пошли фотографии: в аэропорту Бодайбо при посадке самолет из Иркутска задел мачту. Фото ДТП38
Изменить размер текста:

По соцсетям в Иркутске ходит фото Ан-24 в аэропорту Бодайбо. Очевидцы делятся друг с другом фотографией, как самолет, уже практически остановившись, во время рулежки по взлетной полосе, неожиданно сбивается с курса и задевает метеорологическую мачту. Что точно хорошо - это ясно, что пострадавших нет.

-По первоначальной информации подтверждается, что при посадке рейс Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо, выполняя рулевые маневры, Ан-24 задел мачту метеонаблюдения, - сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на воздушном транспорте. -На борту самолета находилось 24 пассажира, никто не пострадал. Идет доследственная проверка по статье за нарушение правил безопасности на воздушном транспорте. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Самолет летел в Бодайбо с промежуточной посадкой в Усть-Куте, город золотодобытчиков -конечная точка маршрута. В авиакомпании сообщили, что возможной причиной столкновения мог стать технический сбой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Срубили «Дерево Победы»: в Саянске неизвестные украли голубую ель из сквера Ветеранов
Снизить размер неустойки по кредиту: суд в Улан-Удэ уменьшил выплату банку в 10 раз
Не служишь по контракту? Заплати за обучение в Омской академии МВД
Пяти семейным молочным фермам выделили 75 миллионов рублей в Иркутской области
Овощи и мясо подорожали в Иркутской области и Бурятии
Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области
Росавиация поможет производству «Байкала»: в Бурятии проектируют новый легкомоторный самолет
Прогноз погоды в Иркутске: 23 декабря днем -11
ДТП на трассе под Иркутском: пять человек пострадали в столкновении Тойоты Марк-II и Газели
Иркутский исполнитель Аркадий Стародубцев выступил в Государственном Кремлёвском Дворце на музыкальном фестивале шансона
Упустили победу, выигрывая в 6 мячей: «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Сибсельмашем» в Новосибирске
ДТП в Иркутске: автобус и трамвай столкнулись на улице Советской
Открытие елки в Иркутске 22 декабря 2018: какие улицы перекроют
Сам сдался полиции: найден водитель, который сбил женщину с ребенком в Иркутске
Почти год 9 жителей Иркутской области воровали алюминий на заводе в Шелеховском районе
Пустили под гусеницы: 45 игровых автоматов уничтожили на полигоне в Иркутской области