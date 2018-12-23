«Бедные люди, замерзли»: посетители Колеса обозрения в Иркутске застряли в кабинках из-за отключения электричества

Колесо обозрения на острове Конный в Иркутске остановилось. В этот момент в кабинках колеса находились люди.

По предварительной версии колесо остановилось из-за отключения электричества. На данный момент неизвестно, сколько точно людей находится в кабинках. Температура в Иркутске сейчас -17, существует риск переохлаждения. К слову, когда температура воздуха опускается до минус 20, аттракцион использовать запрещено.

- Бедные люди, замерзли, - комментирует ситуацию один из очевидцев случившегося.

-Как оно зимой работает, у нас же морозы, всякое может случиться, - удивляется другой.

На самом деле посетители аттракциона "Колесо обозрения" в Иркутске, оказавшиеся в плену своего развлечения, не столько замерзли, конечно, сколько испытали неприятные ощущения. Ну-ка, посиди минут 20-30 в кабинке на высоте 50 метров, наблюдая город. Далеко не каждый отважен и невозмутим и спокойно это перенесет. А дети? А нервные барышни?!!

Получить комментарий владельцев аттракциона пока не удалось. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.