2018-12-23T18:03:34+03:00
Общество

«Беги, у него топор»!: в Ангарске дети сбежали с катка, когда пьяный мужчина пытался сломать деревянный корт

Дебошира задержали полицейские
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Беги, у него топор»!: в Ангарске дети сбежали с катка, когда пьяный мужчина топором пытался сломать деревянный корт.«Беги, у него топор»!: в Ангарске дети сбежали с катка, когда пьяный мужчина топором пытался сломать деревянный корт.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Громкий детский смех сменился испуганными криками, когда пьяный мужчина с помощью топора попытался сломать деревянные стены ледового катка в 22 квартале Ангарска. Местный житель, "уставший" от шума детворы, решил покончить с надоевшим ему кортом раз и навсегда. А тут и алкоголь подсказал, что лучшее решение проблемы…топор!

После того как взрослые залили каток в одном из домов 22 квартала в городе Ангарске, у местной детворы стало одной радостью больше. Детишки до самой ночи катаются и играют на ледовом корте. Родителям же это было только в радость, активный отдых на свежем воздухе, что может быть лучше? Самое большое, о чем приходилось переживать - это ссадины и ушибы. Однако 23 декабря все изменилось. Одному из местных жителей так надоел шум во дворе, что он, после выпитого, решил вооружиться топором и разнести в щепки объект своей ненависти. Выйдя во двор, он под испуганные крики соседей, нанес по деревянной стене катка несколько ударов топором. Боясь, как бы пьяная выходка не зашла далеко, очевидцы вызвали полицию.

Следы от удара топором. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следы от удара топором.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Прибывшие по тревоге патрульные, доставили мужчину в отделение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – На него будет составлен административный протокол. Сам же дебошир останется в участке как минимум, пока не протрезвеет.

Несмотря на старания хулигана, каток остался цел. Напоминаем о пьяном дебоше ангарчанина остануться следы от топора и штраф за нарушение общественного порядка. Ребятня же благополучно вернулась на каток. Хотя обеспокоенные родители еще долго будут пристально следить за своими детьми.

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