2019-01-05T14:00:55+03:00
Новый год 2019

Больше хайпа: иркутянин в костюме Деда Мороза на снежном кабриолете поздравил горожан с Новым годом

Прохожие с восторгом фотографируются и снимают чудо-автомобиль [фото,видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Больше хайпа: иркутянин в костюме Деда Мороза на снежном кабриолете поздравил горожан с Новым годом.Больше хайпа: иркутянин в костюме Деда Мороза на снежном кабриолете поздравил горожан с Новым годом.
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Чего только не сделаешь ради того, чтобы попасть в ленту новостей СМИ и популярных пабликов. Такой целью озадачился Роман Никитин из Иркутска. Парень облепил снегом и льдом свой старый уазик – кабриолет, добавил немного новогоднего настроения в виде гирлянд и елочных игрушек, вместо пассажира поставил снежную бабу, надел костюм Деда Мороза и…вуаля! Ролики с чудо-авто на улицах города облетели весь Интернет.

Ледяной УАЗ на улицах Иркутска.

Ледяной УАЗ на улицах Иркутска.

- Я захотел оригинально поздравит Иркутск с Новым годом, - рассказал Роман Никитин. – Ну и хайпануть на этом конечно. Мне всегда нравилось внимание со стороны окружающих, вот я и решил придумать что-нибудь бомбическое, чтобы заинтересовать всех.

И у Романа это получилось. Сам Никитин – творческая личность. Много лет работает фотографом и увлекается оформлением машин на всеразличные конкурсы. С креативом проблем никогда не было.

На все про все кудесник из Иркутска потратил около одной тысячи рублей. Считайте снег и лед - бесплатно, раскошелился лишь на костюмчик и колоритные штришки. Что касается времени, то пару вечеров в гараже и вот волшебный транспорт готов.

Как истинный любитель холода Роман отправился в путешествие на своих бензиновых санях в минус тридцать. Пришлось приодеться, как признается молодой человек. Пару шапок, рейтузы, теплые штаны, кофты – все на себя.

- Да, ездить холодно, не то слово. Но лишний раз своего «зверя» не выгуливаю. Езжу только по делам, но и тут успевают подбежать, сфотографироваться или снять на камеру.

Вот и Снегурочка уже успела сделать фото с ледяным "конем".

Вот и Снегурочка уже успела сделать фото с ледяным "конем".

Некоторые просят прокатить, но приходится отказывать, слишком холодно.

Что о законности передвижения, то все в порядке. Документы на авто есть, права тоже. Правда бывают и непредвиденные случаи. Роман признается, что уже пару раз сотрудники торговых центров вызывали полицию и просили не парковаться на их территории.

Но хозяин «снежной ласточки» не унывает. Свою порцию популярности он уже получил и со дня на день собирается пересесть в более теплую машину.

Больше хайпа: иркутянин в костюме Деда Мороза на снежном кабриолете поздравил горожан с Новым годом.

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