ФКУ Упрдор «Прибайкалье»: «Байкал» станет безопаснее

За последние годы федеральные дороги России меняются к лучшему: протяженность трасс, отвечающих всем нормативным требованиям, неуклонно увеличивается. Повышение скорости и комфорта передвижения по ним ощущают как профессиональные водители, так и граждане на личном автотранспорте. Это в полной мере касается и дорог Сибири, в частности, пролегающих по территории Иркутской области

Соболиные озера, горнолыжка в Байкальске, Аршан – многие иркутяне и гости города отказывают себе в поездках сюда только из-за того, что боятся серпантинов, затяжных подъемов и крутых спусков на трассе Р-258 «Байкал». Впрочем, очень скоро все их страхи останутся позади: ФКУ Упрдор «Прибайкалье» взялось за устранение опасных участков автодороги. В частности, уже ведутся работы на отрезке: 47-55 км в Шелеховском районе.

- Реконструкция позволит повысить категорийность дороги с IV до II технической категории, ликвидировать опасные ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и подъемы, увеличить пропускную способность участка трассы с 6 тысяч до 14 тысяч автомобилей в сутки, а также ликвидировать очаги аварийности, - рассказали «Комсомолке» в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» – Для повышения безопасности мы также планируем установить металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также произвести устройство дополнительной полосы на подъем протяженностью 7 км и двух площадок отдыха.

Территория уже полностью подготовлена для земляных работ, и федеральные дорожники приступили к монтажу 15 водопропускных труб (некоторые искусственные сооружения достигают в длину 90 м), разработке выемок и насыпи, переносу инженерных коммуникаций . Также на сегодняшний день полностью произведено устройству временных объездных дорог.

Причем, этот участок трассы – далеко не единственный, где планируется снижение аварийности. Так, дорожники подготовили проекты реконструкции, которые позволят сделать федеральную магистраль более комфортной и безопасной для проезда. В частности, речь идет об участке 26-47 км в Шелеховском районе, который обеспечит обход начеленных пунктов Чистые Ключи и Моты, ликвидирует аварийные участки, места концентрации ДТП.

Впрочем, в ведении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находится не только «Байкал»: организация отвечает также за федеральные трассы Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй». Согласно распоряжению президента России, все эти автодороги должны быть приведены в нормативное состояние. Работы идут полным ходом: только в дорожно-строительном сезоне 2018-го дорожниками Прибайкалья было отремонтировано 300 км дорог, а также 6 различных искусственных сооружений. При этом нормативное состояние магистралей подразумевает не только идеальное состояние дорожного полотна. Например, в этом году магистраль А-331 «Вилюй», соединяющая Иркутскую область и Республику Саха, обзавелась 17 км линий электроосвещения, там были смонтированы металлические опоры с современным антикоррозийным покрытием, на которых размещены более 800 светильников. Отметим, что энергосберегающая система управления будет автоматически регулировать яркость ламп в зависимости от времени суток.

Да, наши дороги год от года становятся все более «умными». «Комсомолка» уже писала о Центре управления производством, созданном на базе Управления: он позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации. А еще ЦУП предоставляет водителям информацию о погодных условиях и их влиянии на дорожную обстановку: метеостанции, видеокамеры, датчики видимости и состояния дорожного покрытия непрерывно передают эти данные на общедоступный интернет-сайт.

- Мы прилагаем максимум усилий, чтобы магистраль стала как можно более безопасной и удобной и для водителей, и для местных жителей, - подчеркивают в Управлении. - Автолюбителям останется только соблюдать правила дорожного движения.