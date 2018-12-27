Как работают поликлиники, больницы и ЖКХ в новогодние праздники 2019 в Иркутске

Новогодние каникулы в 2019-м продлятся до 9 января, а для школьников и вовсе до 10-го. Планов громадье! И вот минимум: посиделки с близкими, катание на горках, вечеринки с друзьями. Правда, от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Батарея потекла, зуб заболел или простуда настигла - увы, каждый из нас может столкнуться с неприятностями. Что делать? Куда бежать? «Ничего ведь не работает!» - в растерянности подумают многие.

Не волнуйтесь. Главное оружие против всякой напасти - быть информированным, чтобы не растеряться в случае чего. Тьфу-тьфу!

- Каникулы у медработников короткие, - говорят в минздраве региона. – Пациентов в это время даже больше, чем обычно. Служба скорой медицинской помощи готова к круглосуточному приему, так же, как и стационары в случае экстренной госпитализации.

Неудачно упали с горки или, не дай бог, подвернули ногу на скользкой дороге? Травмпункты также работают круглосуточно, поэтому без помощи никто из иркутян точно не останется.

Надо ли говорить, что все предприятия жизнеобеспечения, безопасности и аварийные службы Иркутска также на страже?

- Уже в последнюю рабочую неделю декабря эти ведомства перевели в режим повышенной готовности, - говорят в администрации города.

На дежурство заступят в праздники и работники ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий жилищно-коммунальной сферы, управляющих компаний.

- Все плановые ремонты сетей в городе завершены, - рассказали представители Ново-Иркутской ТЭЦ. - Но в случае непредвиденных ситуаций специалисты «Иркутскэнерго», а также аварийной службы муниципального казенного учреждения «Безопасный город» готовы оперативно выехать на место.

Также важно, как работает городской транспорт в эти дни. В администрации напомнили, что в новогоднюю ночь трамваи, троллейбусы и автобусы будут развозить пассажиров до 3 часов.

КОНКРЕТНО

БОЛЬНИЦЫ

В поликлиниках Иркутска, как взрослых так и детских, выходные дни - 30, 31 декабря, 1, 7 и 8 января. 2, 3, 4, 5, 6 января медучреждения ведут прием пациентов. Но! Узкие специалисты - например, лоры или эндокринологи - работать не будут. Помощь оказывают только дежурные врачи, в основном педиатры, терапевты и гинекологи. Часы работы - с 8.30 - 9.00 до 14.30 - 15.00. Точное расписание необходимо уточнять по телефону того лечебного учреждения, к которому вы прикреплены, так как время работы той или иной поликлиники в каникулы устанавливает ее руководство.

ТРАВМПУНКТЫ

- № 1 - ул. Тимирязева, 31, тел. (3952) 29-06-14;

- № 2 - ул. Байкальская, 120, тел. (3952) 22-96-77;

- № 3 - ул. Джамбула, 2, тел. (3952) 38-77-72;

- № 4 - ул. Новаторов, 5, тел. (3952) 32-95-72.

Экстренное глазное отделение

- ГКБ № 6 - ул. Якоби, 34, тел. (3952) 46-66-45.

Экстренное лор-отделение

- ГКБ № 1 - ул. Байкальская, 118, тел. (3952) 703-735.

Скорая помощь - тел. 03, с мобильного - 103, (3952) 29-24-36.

ПОЧТА

29 декабря все отделения работают по расписанию понедельника*.

30 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января - в обычном режиме.

31 декабря - по расписанию субботы.

1, 2, 7 января - выходные дни.

* У каждого отделения почтовой связи свой режим работы. Ориентируйтесь на то, как обычно принимают учреждения в вашем районе.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Иркутские коммунальщики на каникулы не собираются. Работать они будут в ежедневном режиме: расчищать улицы, дороги и дворы от снега, а также вывозить мусор. По всем вопросам, будь то отключение электроэнергии или потекшие батареи, можно обращаться по одному из двух номеров:

- горячая линия мэрии - (3952) 52-01-12;

- единый телефон управляющих компаний - (3952) 500-100

СПАСАТЕЛИ И ПОЛИЦИЯ

Во время праздничных гуляний МЧС и МВД традиционно работают в усиленном режиме. В случае возникновения чрезвычайных происшествий звоните по телефону спасения 112.

- МЧС Иркутской области - тел. (3952) 39-99-99;

- Байкальский поисково-спасательный отряд - тел. (3952) 70-69-80;

- диспетчерская дорожной службы Упрдор «Прибайкалье» - тел.: (3952) 29-21-39, 20-87-00, 8-914-899-35-35;

- пожарная служба - тел. 01, 112, c мобильного - 101, (3952) 25-79-01;

- дежурная часть городского Управления МВД России - тел. (3952) 21-60-40;

- дежурная часть ГИБДД Иркутска - тел. (3952) 216-387.