Православное Рождество 2019 в Иркутске: как отметить

- Радуйся, ой радуйся, земле, Сын Божий народился, - слова этой колядки скоро будут слышны во многих домах иркутян. Ведь кому из нас не нравится эта приятная традиция – колядовать – делиться радостью Рождества Христова с родными, близкими, друзьями, соседями, коллегами.

Так как Рождество - один из двенадцати главных праздников христианства, отмечается он всегда в один и тот же день. У православных верующих – 7 января. В этот день принято вспоминать великие и волшебные событий начала христианской эры, когда на свет появился младенец Иисус.

В ночь с 6 на 7 число в иркутских храмах пройдут праздничные богослужения. Но если, по какой-то причине, вы не можете попасть на всенощную, приходите на утреннюю службу. Она пройдет в каждой церкви. Рождественскую службу митрополит Иркутский и Ангарский Вадим проведет 7 января в храме Богоявления, что на ул. Сухэ-Батора, 1 а. Начало в 09.00.

Если вы хотите причаститься на Рождество Христово, не забудьте, что накануне 6 января нужно будет исповедаться. Сделать это так же можно в любом храме города на утренней или вечерней.

Можно, конечно, посмотреть службу и по телевизору. Так, по Первому каналу прямая трансляция из Храма Христа Спасителя в Москве начнется 7 января в 04.00 утра по иркутскому времени.

Рождество Христово – время радости и веселья.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Народные гуляния

7 января заканчивается Рождественский пост и начинается время святок – череда праздничных дней, когда принято ходить по гостям, петь колядки и веселиться. А это значит пришло самое время для застолий, песен и христославления. Разделить радость от праздника можно будет со всеми иркутянами. В 15.00 начнется концерт «Под чистым небом Рождества» в сквере на улице Чудотворская. А в 17.00 - народные гуляния в сквере им. Кирова. Будет театральное представление, выступление народных коллективов.

С размахом отпразднуют Рождество Христово в «Тальцах» - музее на Байкальском тракте. В этот день там можно будет даже пожарить шашлыки! Однако, мангал и все необходимое, берите с собой. Музей для такого случая приготовил лишь место – пикниковую зону. В целом, здесь гостей ждут ледяная горка, ходьба на ходулях, всевозможные состязания и народный коллектив, который порадует песнями, танцами и колядками. Праздник продлится четыре часа, с 12.00.

Концерты

В иркутской филармонии Рождество Христово 2019 будут отмечать два дня. Однако, на 6 января в органный зал на концерт «Свет Рождества» билеты уже раскупили. Осталось еще немного мест в концертном зале филармонии на 7 число. Там пройдет выступление хора «Прибайкалье». Программа называется «От села до села Коляда весела»: зрителей ждут песни, духовные стихи, народные танцы, гадания, колядование. Не забудьте приготовить конфеты для колядовщиков, они будут петь под живую музыку народных инструментов.

И еще! Осталось немного билетов на концерт «Рождественские встречи с Денисом Мацуевым» 8 января. Вас ждет фортепианный вечер и музыка Чайковского.

СПРАВКА «КП»

Православные храмы Иркутска

Богоявленский собор, ул. Сухэ-Батора, 1а

Знаменский собор, ул. Ангарская, 14

Храм святой великомученицы Варвары, м/р Зеленый, в/ч 59968- К-3

Князе-Владимирский храм, ул. Каштаковская, 52

Храм Григория Неокессарийского, пер. Краснофлотский, 5

Казанский храм, ул. Баррикад, 34

Храм в честь Покрова Божией Матери, ул. Рабочего Штаба, 29 - Б

Спасский храм, ул. Сухэ-Батора, 2

Свято-Троицкий храм, ул. 5-Армии, 8

Храм Успения Божией Матери, ул. Полярная, 98

Христорождественский храм, ул. Мира, 122-а

Храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского, ул. Якоби, 3

Храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ул. Байкальская, д. 165 – В

Храм в честь Входа Господня в Иерусалим, ул. Борцов Революции, 15

Крестовоздвиженский храм, ул. Седова, 1

Храм во имя Святой блаженной Ксении Петербуржской, ул. Советская, 57-А

Михаило - Архангельский храм (Иннокентьевский скит), ул. Академика Образцова, 1

Михаило-Архангельский (Харлампиевский) храм, ул. 5-ой Армии, 59

Николо-Иннокентьевский храм, ул. Профсоюзная, 45

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, ул. Академика Образцова, 27

Петропавловский храм г. Иркутска, ул. Гоголя, 42

Спасо-Преображенский храм г. Иркутска, ул. Волконского, 1

Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского, ул. Игошина, 8-А