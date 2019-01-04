Прожиточный минимум 2019 в Иркутской области: с каких сумм будут рассчитываться выплаты пенсионерам и пособия

В январе 2019 года в Иркутской области будет действовать прожиточный минимум, определенный за третий квартал 2018 года. Соответствующее постановление об этом подписало Правительство Иркутской области 30 октября 2018 года. Эти цифры и будут формировать социальные выплаты пенсионерам.

Напомним, что прожиточный минимум формируется на основе данных Росстата о стоимости продуктов, а также услуг и товаров, которые входят в потребительскую корзину. В минимальный список товаров входят только самые необходимые продукты питания, такие как хлеб, мясо, рыба, молоко, овощи и фрукты – всего 25 наименований. Кроме этого в него включены группы товаров одежда, хозтовары и услуг, например ЖКХ и транспорт. Итоговая сумма утверждается региональным правительством каждый квартал – общая и для различных групп населения. Учитываются и территориальные особенности Иркутской области, «минималка» для северных и южных территорий формируется исходя из местного уровня цен (см. «Справку «КП»).

Именно региональный прожиточный минимум обладает практическим значением, на его основе происходит расчет социальных выплат конкретно для Иркутской области. Так многодетные семьи в зависимости от «минималки» будут иметь представление о том, на какие пособия они смогу рассчитывать. А вот пенсионерам нужно обратить внимание на содержание закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2019 год». Этот нормативный акт устанавливает размер доплаты к пенсии, в случае если она составляет меньше прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области в 2019 году ( смотрите ниже) .

Стоит отметить, что в III квартале 2018 года прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличился на 1,08%, для пенсионеров на 0,98% и для детей на 0,21%. Узнать новые данные за IV квартал 2018 года можно будет лишь во второй половине января.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Установлен прожиточный минимум для пенсионеров в Иркутской области на 2019 год.

Соответствующий закон об этом приняло Законодательное собрание Иркутской области. Установлено, что прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2019 составит 8 841 рублей. Такая сумма была рассчитана с учетом стоимости потребительской корзины для пожилых людей и прогнозу роста цен в Иркутской области. Те, чей доход составит ниже 8 841 рублей, имеют право на дополнительные социальные выплаты.

-Предполагаемое число получателей доплаты к пенсии в 2019 году – 72 тыс. человек, - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области.

СПРАВКА «КП»

Прожиточный минимум в Иркутской области на третий квартал 2018 года (актуален на январь 2019)

Прожиточный минимум для территорий Крайнего Севера и местностей, приравненным к районам Крайнего Севера Иркутской области

для трудоспособного населения – 13855 рублей;

для пенсионеров – 10 459 рублей;

для детей – 13 468 рублей;

в расчете на душу населения - 13038 рублей;

Прожиточный минимум для остальной территории Иркутской области

для трудоспособного населения – 10 361 рубль;

для пенсионеров – 7 877 рублей,

для детей – 9 915 рублей;

в расчете на душу населения – 9 773 рубля;

В целом по Иркутской области

для трудоспособного населения – 11 186 рублей;

для пенсионеров – 8 487 рублей;

детей – 10 753 рубля;

в расчете на душу населения – 10 544 рубля.