2019-01-09T09:11:57+03:00
Происшествия

Жертвы мороза: в Бурятии за праздники 13 человек погибли из-за переохлаждения

Среди погибших 17-летняя студентка, которая пьяной уснула на улице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жертвы мороза: В Бурятии за праздники 13 человек погибли из-за переохлажденияЖертвы мороза: В Бурятии за праздники 13 человек погибли из-за переохлажденияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сорокаградусные морозы в праздничные дни привели к гибели 13 человек в Бурятии. Именно столько сибиряков скончались в Республике от переохлаждения в период с 1 по 8 января. Среди погибших в основном мужчины среднего и пожилого возраста, а также 3 женщины и одна 17-летняя девушка, тело которой нашли 6 января утром во дворе закусочной в селе Курумкан.

Накануне эта студентка одного из колледжей Улан-Удэ приехала в родное село на новогодние праздники. Вечером она вместе с друзьями пошла в местное кафе отмечать Новый год. Около 2-х часов ночи, девушка вышла из заведения без верхней одежды и пошла в туалет, который находился на улице, но обратно так и не вернулась. По одной из версий, под воздействием спиртного она уснула на морозе. Но следователи не исключают, что алкоголь мог усугубить какое-либо заболевание или болезнь студентки, из-за чего она потеряла сознание и замерзла. Друзья не хватились ее так как посчитали, что первокурсница ушла домой.

Кстати практически у всех 13 замерзших жителей Бурятии в крови обнаружена значительная концентрация этилового спирта. Это значит, что именно употребление алкоголя приводило к переохлаждению и смерти.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Бурятии, число погибших от морозной погоды в Бурятии еще может возрасти после судебно-медицинских исследований. По всем фактам гибели сейчас проводится проверка.

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