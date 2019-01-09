Вместо автодрома пешеходная зона, а вместо дорожного асфальта, уложенная плитка. Иркутских автомобилистов возмутил поступок водителя элитного внедорожника Toyota Land Cruiser, устроившего дрифт не на специальной площадке, которая, кстати, есть в Иркутске, а прямо около памятника Александру III. Там, где каждый день гуляют тысячи отдыхающих. Видео такого экстремального стиля вождения с ревом мотора, попало в одну из популярных групп в соцсетях «Сводка38» и всего за четыре часа набрало более 23 тысяч просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685421" frameborder="0"></iframe> Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser устроил дрифт около памятника Александру III в Иркутске. Видео: группа "Сводка38".

Судя по кадрам, погарцевать в неположенном месте нарушитель на Land Cruiser решил поздно вечером, когда на площадке не было отдыхающих, тем не менее его трюки не впечатлили горожан. В комментариях к ролику иркутяне требуют поскорее найти водителя и оштрафовать.

- Мы уже разыскиваем этого нарушителя, и выясняем когда был снят этот ролик, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – На кадрах сложно разглядеть госномер автомобиля, но это вряд-ли помешает ему избежать наказания.

Какой штраф грозит горе-дрифтеру, пока сказать сложно. Кстати, инспекторы ГИБДД обращаются к неравнодушным иркутянам с просьбой, обращаться в ближайший отдел полиции, если вам что-то известно о местонахождении водителя Toyota Land Cruiser.