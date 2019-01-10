Эхо трагедии в Магнитогорске: мошенники втридорога продают иркутянам датчики утечки газа

- Алло! Мне установили газосигнализатор в квартире, и мне кажется, что он неисправен, - на полном серьезе с таким вопросом в 04 звонит 60-летняя жительница Иркутска Вера Иванова. И она не одна. Таких, как она, десятки! - Пусть ко мне придет газовик. Я требую, чтобы мне проверили датчик - он то и дело шумит.

А накануне к Вере Михайловне постучались сами «эксперты».

Нет датчиков? Взлетите на воздух

- Вот в соседнем доме целый подъезд вчера едва на воздух не взлетел, - запугали они пенсионерку. - Нужно срочно приобрести новые датчики утечки газа. Вы же заботитесь о своей безопасности…

Как не заволноваться после таких слов? Когда 31 декабря трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек! По одной из версий причиной стал взрыв бытового газа в общежитии. А тут предлагают установить чудо-датчик, который «закричит» о беде. На самом деле такие датчики действительно существуют и продаются в специализированных магазинах. Только вот стоимость их всего от 1 до 1,5 тыс. рублей, а нечистые на руку торговцы ходят по квартирам и предлагают их за 6, 10 и даже 20 (!) тысяч. На удочку аферистов чаще всего попадаются пенсионеры, особенно одинокие. Отойдя от «гипноза», они начинают звонить по телефонам установщиков, которые им оставляют для солидности, но на телефонные номера, увы, никто не отвечает. Так, жалобы сыплются уже в службу облгаза - 04. Здесь диспетчеры терпеливо выслушивают обманутых и выезжают на заявку.

- Мы смотрели эти датчики - так называемые газосигнализаторы или анализаторы газа, - говорит заместитель гендиректора, главный инженер «Иркутскоблгаза» Илья Маркус. - Во-первых, они часто установлены неправильно, а во-вторых, рассчитаны на природное топливо, а не то, которое мы поставляем потребителям.

Увы, но юридически доказать факт мошенничества практически невозможно. Одни торгуют, другие покупают - никто никого насильно не заставляет. Но проблема действительно существует, и не только эта.

В Иркутске всего около 500 газифицированных домов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жильцы сами отказываются от ремонта

Да, Приангарье не самый газифицированный регион в сравнении с другими российскими областями. Оправдано это сравнительно дешевой электроэнергией. В Иркутске, к примеру, всего 463 дома, где жители квартир готовят еду на газовых плитках, в Ангарске - 956, в разы меньше в Усолье-Сибирском и Шелехове - около 100 и 50 соответственно. В основном это сталинки, двухэтажные бараки, пятиэтажки. Есть и девятиэтажные дома - например, в городе нефтехимиков. Газифицировали эти дома в начале 1960-х годов. Для этого установили специальные станции (в Иркутске сейчас таких 137. - Прим. авт.), подвели трубы к домам. Голубое топливо поступает в квартиры по стоякам.

- Сами трубы изготовлены сверхкачественно, на века, - уверяют эксперты. - Толстостенные, бесшовные, надежные. Не гниют. И даже если мы замечаем коррозию, то ее легко можно устранить локальным ремонтом.

Более того, в облгазе уверяют, что проводят ежегодную плановую диагностику оборудования, проверяют на исправность. Одно из обязательных мероприятий называется опрессовкой: общедомовой стояк смотрят на прочность с помощью избыточного давления. Если инженерные приборы сигнализируют об утечке, от газа отключают весь дом, пока неисправность не найдут и не устранят. Чаще всего проблема обнаруживается в одной из квартир - неполадка с печкой. Схема отработана на дважды два: с управляющими компаниями заключены договоры, есть график тех самых проверок общедомовой трубы. Если есть нарушения, то вопросы решаются в судебном порядке. Проблема, по мнению газовиков, кроется в самих жителях.

- Раньше сумма в платежке включала не только стоимость поставки газа, но и обслуживание оборудования, - объясняет Илья Маркус. - Несколько лет назад изменилось законодательство, и теперь есть, грубо говоря, три разных договора: на поставку, на содержание общедомового имущества (входит в услуги УК, она же и следит за газовым оборудованием в подъезде) и третий - на обслуживание того, что стоит в квартире. Если первые два фактически обязательны, то третий остается на откуп жильцам.

А лишнюю копеечку платить никто не хочет. Соответственно, не все проверяют свои плитки на предмет утечки. Между тем цена вопроса - около 400 рублей. Именно столько стоит сделать звонок в облгаз, вызвать слесаря, который проверяет плиту на герметичность или крана на предмет утечки.

Однако и проблема изношенности внутридомовых сетей, которые, как мы помним, были установлены в 1960-х, существует. Срок их эксплуатации давно вышел. Нужна диагностика, но она очень дорогостоящая - не менее 100 тыс. рублей. Ремонт - еще дороже, причем за счет жителей. Вот почему от него зачастую отказываются. Остается, правда, еще один вариант - вовсе отказаться от газификации дома и перейти на электричество. Но такая реконструкция возможна лишь при капитальном ремонте многоквартирного дома и с согласия всех собственников. Да к тому же это очень затратно.

Обошлось без ЧП

В Иркутской области серьезных ЧП с газом не случалось. В 2009-м трагедия произошла в областном центре в микрорайоне Первомайском: тогда взрыв прогремел в двухэтажном деревянном доме, погибли 7 человек. Выяснилось, что в одной из квартир находился газовый баллон. Вероятно, его хранили неправильно, поэтому и произошла разгерметизация. Также в декабре 2017 года обрушились перекрытия в подъезде одного из домов Усть-Кута, причина - взрыв баллона при ремонте потолка. А в новогодние праздники пожар произошел в обычной пятиэтажке в Усолье. Из огня с риском для жизни спасатели вытащили все тот же баллон. Обстоятельства появления опасного оборудования в квартире с ее хозяином выясняли уже полицейские. Словом, трагедии происходят, но, как показывает практика, по беспечности самих жильцов.

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