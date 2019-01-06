Хоровод вокруг новогодней елки на дне Байкала провели иркутские дайверы

Ну какой Новый год без наряженной елки на дне Байкала? Самые опытные дайверы и водолазы из иркутскго клуба «СВАЛ» по своей праздничной традиции совершили праздничное погружение на дно озера в поселке Листвянка. Надев поверх и без того тяжелого снаряжения карнавальные костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Карлсона, покемона и медузы,экстремалы погрузились на глубину в 6 метров, поздравили там друг друга с наступившим Новым годом и конечно провели хоровод вокруг заранее установленной елочки.

Саму искусственную елку перед установкой, нарядили в праздничную мишуру и шарики, разве что гирлянд не хватало. А закрепили ее в воде благодаря удерживающему притопленному бую. Несмотря на это, издалека казалось, что она словно парит в толще воды.

Так нарядили елку на дне Байкала.

Кстати, каждый участник погружения помимо фантастических эмоций получил во время подводного хоровода от Деда Мороза кулечек с подарками и сувениры.

Завершился праздничный хоровод под водой фотографированием с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кстати под водой елка пробудет еще несколько дней. После новогодних праздников, чтобы не засорять озеро, ее бережно поднимут и уберут до следующего года, чтобы снова вместе встретить Новый год на дне Байкала.