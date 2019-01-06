Хоровод вокруг новогодней елки на дне Байкала провели иркутские дайверы
Ну какой Новый год без наряженной елки на дне Байкала? Самые опытные дайверы и водолазы из иркутскго клуба «СВАЛ» по своей праздничной традиции совершили праздничное погружение на дно озера в поселке Листвянка. Надев поверх и без того тяжелого снаряжения карнавальные костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Карлсона, покемона и медузы,экстремалы погрузились на глубину в 6 метров, поздравили там друг друга с наступившим Новым годом и конечно провели хоровод вокруг заранее установленной елочки.
Саму искусственную елку перед установкой, нарядили в праздничную мишуру и шарики, разве что гирлянд не хватало. А закрепили ее в воде благодаря удерживающему притопленному бую. Несмотря на это, издалека казалось, что она словно парит в толще воды.
Так нарядили елку на дне Байкала.
Кстати, каждый участник погружения помимо фантастических эмоций получил во время подводного хоровода от Деда Мороза кулечек с подарками и сувениры.
Завершился праздничный хоровод под водой фотографированием с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кстати под водой елка пробудет еще несколько дней. После новогодних праздников, чтобы не засорять озеро, ее бережно поднимут и уберут до следующего года, чтобы снова вместе встретить Новый год на дне Байкала.
Елку на дне Байкала установили иркутские дайверы.Каждый год дайвцентр СВАЛ ставит подводную ёлку, чтобы встретить свой, дайверский Новый год. В этом году накануне погружения на Байкале разыгрался шторм, поэтому под воду пошли только самые опытные дайверы со страховочной поддержкой на берегу. Погружение происходило на берегу Байкала в Листвянке. Новый год дайверы таким необычным образом справляют уже давно. Есть у них даже свой подводный Дед Мороз. Весело в аквалангах, снаряжении и в праздничных костюмах участники погружения водят хоровод и дарят подарки! Чтобы не засорять озеро, ёлочку достанут со дна Байкала после новогодних праздников.