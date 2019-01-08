2019-01-08T10:23:57+03:00
Спорт

Футболист из Улан-Удэ Владимир Гранат отказался от зарплаты в 1,5 млн евро в год, чтобы остаться в казанском «Рубине»

Оклад игрока сократится в три раза [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Футболист из Улан-Удэ Владимир Гранат согласился на понижение зарплаты в три раза, чтобы остаться в казанском «Рубине»Футболист из Улан-Удэ Владимир Гранат согласился на понижение зарплаты в три раза, чтобы остаться в казанском «Рубине»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Знаменитый футболист из Бурятии Владимир Гранат, который сейчас выступает за казанский «Рубин», ведет переговоры с клубом из столицы Татарстана о продлении действующего контракта. Напомним, сейчас «Рубин» испытывает финансовые трудности и рискует потерять несколько основных игроков. Несмотря на это, по информации портала «Бизнес Online», Владимир Гранат уже согласился на понижение зарплаты в три раза. Сейчас футболист получает около 1,5 миллиона евро в год.

Владимир Гранат. Фото: официальный сайт ФК "Рубин" (Казань)

Владимир Гранат. Фото: официальный сайт ФК "Рубин" (Казань)

Сообщается, что на сокращение оклада Владимир Гранат согласился из-за того, что хочет продолжить играть под руководством наставника «Рубина» легендарного Курбана Бердыева. Добавим, что сейчас казанский клуб находится на сборах в Турции. Правда, ни Владимир Гранат, ни братчанин Федор Кудряшов на них не поехали. По официальной версии, у обоих сибиряков травмы, которые были получены в осенней части чемпионата России.

Напомним, летом 2018 года Владимир Гранат выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира, с которой дошел до четвертьфинала.

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ДОСЬЕ «КП»

Владимир Гранат

Родился: 22 мая 1987 года в Улан-Удэ

Футболом начал заниматься в 7 лет

Клубы в карьере: «Локомотив» (Улан-Удэ), «Звезда» (Иркутск), «Сибирь» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Ростов», «Рубин» (Казань)

Достижения: бронзовый призер чемпионата России 2008, финалист Кубка России 2012. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018.

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