Тарифы на электроэнергию 2019 в Иркутске: цены на свет будут повышаться дважды

В Приангарье по-прежнему платят за электричество меньше всех в стране. Трудно представить, чтобы где-то в других регионах России сельские дома отапливались от сети, например. Просто потому что это очень дорого. У нас же так живет почти весь пригород Иркутска. Правда, и в Иркутской области тарифы на электроэнергию 2019 растут.

- С 1 января 2019 года для городского населения установлен тариф на электрическую энергию 1,078 рубля за кВт/ч, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – А с 1 июля по 31 декабря тариф составит уже 1,11 рубля.

Повысятся расходы на свет и для жителей сел: сначала до 0,7546 рубля за кВт/ч, а с 1 июля – до 0,777 рубля за кВт/ч. Как бы то ни было, у соседей по Сибири траты на электроэнергию куда выше. В Красноярском крае, который славится вполне божескими ценами на свет, официально введены нормы социального потребления. Все, что укладывается в норматив, стоит жителю города на Енисее 1,76 рубля за киловатт. А вот перерасход влетит в копеечку: придется платить за него 2,82 рубля. За 3 рубля зашкаливает киловатт в Горно-Алтайске и Омске. В Улан-Удэ тарифы заморозили до 1 июля, и сейчас соседи платят 2,752 рубля за кВт/ч.

В целях экономии по всей стране уже давно используются двух- и трехставочные счетчики, когда применяется разная стоимость электричества в разное время суток. Наиболее дешевая она ночью - вот тогда хозяйки и включают стиральные машины и мультиварки. Иркутск пока до этого не дошел, тариф на электроэнергию на 2019 год позволяет обойтись без этого. Но вероятно, что такая, вполне разумная экономия – для нас дело недалекого будущего.