Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, собрала деньги на лечение в США после статьи в «Комсомолке»
Красивая улыбка и долгожданный блеск в глазах. 42-летняя неизлечимо больная Наталья Антонова из Бурятии, которая еще пару месяцев назад всерьез задумывалась об эвтаназии, чтобы не быть обузой для своих родных, окончательно отказалась о своей страшной задумки.
Напомним, о истории Натальи «Комсомольская правда» в Иркутске писала в декабре прошлого года. Почти 20 лет она отчаянно борется с миопатиейЭрба (редчайшая болезнь, при которой прогрессирует поражение мышц – прим. Ред.) и прикована к инвалидному креслу. С годами ей становится только хуже – отказывают руки и ноги.Несмотря на это сибирячка продолжила бороться. Через Интернет нашла в Америке институт по изучению миопатии. Там ученые выявили способ излечения от болезни. Наталья отправила письмо в институт и стала одной из первых пациенток, на которых ученые готовы испытать чудодейственное лекарство! Россиянке нужно было собрать деньги на проезд для сопровождающего и по почте переслать в американскую лабораторию анализы крови.
Решилась на эвтаназию.Неизлечимо больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына. Но мы можем дать ей второй шанс на жизнь!
После новогодних праздников, мы решили позвонить Наталье, спросить о ее здоровье и, конечно, узнать, как продвигается дело с выездом на лечение в США.
- Мне оставалось найти около 5 тысяч долларов. И - спасибо «Комсомолке! После вашей статьи и видеоролику о моей ситуации, буквально за несколько недель неравнодушные пользователи соцсетей собрали около 4 тысяч, - бодрым голосом отвечает Наталья Антонова. – Еще одна хорошая новость: благодаря собранным деньгам, мы с сыном Андреем съездили во Владивосток и получили визы. Генетический анализ в американской клинике также готов. Так что мне осталось только дождаться начала исследования и вызова из США. На днях отправила им еще одно письмо. Думаю, к февралю все решится.
Сейчас сибирячка прикована к инвалидному креслу. Фото: личный архив Натальи Антоновой
О «хорошей смерти», как еще называют эвтаназию, Наталья, признается, больше не думает. За последний месяц состояние ее не ухудшилось. Зато настроение заметно улучшилось и появилась надежда на излечение.
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