Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, собрала деньги на лечение в США после статьи в «Комсомолке»

Красивая улыбка и долгожданный блеск в глазах. 42-летняя неизлечимо больная Наталья Антонова из Бурятии, которая еще пару месяцев назад всерьез задумывалась об эвтаназии, чтобы не быть обузой для своих родных, окончательно отказалась о своей страшной задумки.

Напомним, о истории Натальи «Комсомольская правда» в Иркутске писала в декабре прошлого года. Почти 20 лет она отчаянно борется с миопатиейЭрба (редчайшая болезнь, при которой прогрессирует поражение мышц – прим. Ред.) и прикована к инвалидному креслу. С годами ей становится только хуже – отказывают руки и ноги.Несмотря на это сибирячка продолжила бороться. Через Интернет нашла в Америке институт по изучению миопатии. Там ученые выявили способ излечения от болезни. Наталья отправила письмо в институт и стала одной из первых пациенток, на которых ученые готовы испытать чудодейственное лекарство! Россиянке нужно было собрать деньги на проезд для сопровождающего и по почте переслать в американскую лабораторию анализы крови.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/683336" frameborder="0"></iframe> Решилась на эвтаназию.Неизлечимо больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына. Но мы можем дать ей второй шанс на жизнь!

После новогодних праздников, мы решили позвонить Наталье, спросить о ее здоровье и, конечно, узнать, как продвигается дело с выездом на лечение в США.

- Мне оставалось найти около 5 тысяч долларов. И - спасибо «Комсомолке! После вашей статьи и видеоролику о моей ситуации, буквально за несколько недель неравнодушные пользователи соцсетей собрали около 4 тысяч, - бодрым голосом отвечает Наталья Антонова. – Еще одна хорошая новость: благодаря собранным деньгам, мы с сыном Андреем съездили во Владивосток и получили визы. Генетический анализ в американской клинике также готов. Так что мне осталось только дождаться начала исследования и вызова из США. На днях отправила им еще одно письмо. Думаю, к февралю все решится.

Сейчас сибирячка прикована к инвалидному креслу. Фото: личный архив Натальи Антоновой

О «хорошей смерти», как еще называют эвтаназию, Наталья, признается, больше не думает. За последний месяц состояние ее не ухудшилось. Зато настроение заметно улучшилось и появилась надежда на излечение.

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