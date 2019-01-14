Украсть за новогодние праздники: более 200 кг нефрита вынесли из отдела судебных приставов в Иркутской области

Сорвали куш неизвестные, да как!? Прямо из святая святых – из отдела судебных приставов города Усолья-Сибирского. Воришки, а действовал явно не один, а несколько человек, вынесли мешки с ценным камнем – нефритом. Всего 213 килограммов на сумму почти миллион рублей.

Заметил пропажу начальник отдела, который по служебным делам заехал 3 января на работу. И увидел, что мешков-то нет! Написал заявление. Грабителей ищут.

- Мешки хранились в одном из кабинетов, - пояснили «Комсомольской правде» в Иркутске в региональном управлении УФССП. – Нефрит был передан по решению мирового судьи…

Говорят, что приставы совсем недавно переехали в новое помещение, поэтому камер видео наблюдения и, видимо, должной охраны не было. Следов взлома тоже нет. Выносили мешки из отдела в течение нескольких дней. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Что до самих ценностей, то их изъяли у местного дельца летом прошлого года. Он занимался незаконной добычей нефрита. На этом и прогорел. В наказание ему выписали штраф на 200 тысяч рублей, а камни забрали. В дальнейшем их должны были передать в казну государства – в минимущество. Не успели…

Кстати, нефрит очень ценится в Китае, его стоимость на черном рынке может достигать баснословных цифр. Поэтому старатели незаконно добывают его на разных месторождениях. Например, в Окинском районе Бурятии. В Поднебесной нефрит используется не только для изготовления сувениров, но ему еще приписывают и целебную силу. А еще по преданию, нефрит дарует своему обладателю долголетие и семейное благополучие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бурятские полицейские украли нефрит на 4 миллиона рублей

Они нашли тайник с ценными камнями, часть из которых оставили себе

Нефритовая лихорадка: кто и почему воюет за сибирский Клондайк

В какой-то тысяче километров от Окинского района Бурятии - XXI век, законы, интернет, одним словом, цивилизация. А здесь, в Саянах, на самой границе с Монголией, - банды черных старателей с кайлом и лопатой, контрабандисты, стрельба на рудниках, миллионеры, за один день спускающие в иркутских кабаках бешеные деньги.