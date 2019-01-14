2019-01-14T13:04:12+03:00
Происшествия

80-летняя иркутянка попала под колеса автобуса №80, водитель скрылся с места ДТП

В критическом состоянии ее доставили в больницу [фото, видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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80-летняя иркутянка попала под колеса автобуса, водитель скрылся с места ДТП. Фото: группа ДТП38RUS.80-летняя иркутянка попала под колеса автобуса, водитель скрылся с места ДТП. Фото: группа ДТП38RUS.
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В центре Иркутска произошло ДТП. На остановке общественного транспорта, на улице Карла Либкнехта, водитель маршрутного автобуса №80 проехался по ногам 80-летней женщины, после чего скрылся. Подоспевшие очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. С открытыми переломами обеих ног пострадавшую доставили в больницу.

Автобус переехал женщину в Иркутске.Водитель автобуса №80 не заметил женщину пытавшуюся зайти в салон и тронулся с места. Упав, иркутянка попала под колеса, с двумя открытыми переломами ее доставили в больницу. Видео группы ДТП38Rus.Предоставлено "КП"

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пожилая женщина пытается забраться по ступенькам автобуса №80, чтобы пройти в салон. Однако в этот момент водитель, не замечая пассажира, начинает движение, хотя двери автобуса оставались открытыми. Упав, женщина оказывается под колесами многотонной машины, которая, не сбавляя ход, отъезжает от остановки. Случайные прохожие, ставшие свидетелями, даже не сразу осознали происходящее. Но уже спустя секунду бросились на помощь, неравнодушные люди вызвали скорую помощь и полицию, а также попытались оказать первую помощь. Прибывшая бригада медиков диагностировала открытые переломы обеих ног и отвезли пострадавшую в больницу.

Не удержавшись за поручни, пенсионерка упала под колеса многотонной машины. Фото: группа ДТП38RUS.

Не удержавшись за поручни, пенсионерка упала под колеса многотонной машины. Фото: группа ДТП38RUS.

Корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске удалось связаться с сыном пострадавшей пенсионерки.

- Мама сейчас в критическом состоянии, врачи не дают никаких гарантий. В таком возрасте организм очень хрупкий.

Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь и полицию. Фото: группа ДТП38RUS.

Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь и полицию. Фото: группа ДТП38RUS.

Инспекторы ДПС занимаются поисками водителя, который покинул место аварии.

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