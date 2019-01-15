2019-01-15T07:04:10+03:00
Общество

Житель Иркутской области выиграл в лотерею квартиру за 3,5 миллиона рублей

Всего счастливчики из Сибири обогатились на 15 миллионов рублей
Ольга БУЕВА
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Житель Иркутской области выиграл квартиру за 3,5 миллиона рублейЖитель Иркутской области выиграл квартиру за 3,5 миллиона рублейФото: Иван МАКЕЕВ
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Некоторым везет! Например, житель Иркутской области стал счастливым обладателем квартиры стоимость 3,5 миллиона рублей. Для этого он всего лишь купил лотерейный билет и... выиграл. А ведь наверняка над чудаком потешались более прагматичные друзья и родственники, которые уверены, что добиться успеха можно только упорным трудом. Однако, как оказалось, иногда удача приходит к тем, кто в нее верит. Имя везунчика не сообщают. Зато известно, что кроме него, фортуна улыбнулась еще нескольким сибирякам.

- Лотерейные билеты, купленные в почтовых отделениях, обогатили сибиряков на 15 млн рублей, - сообщает пресс-служба "Почты России". - Лотерейными миллионерами стали семь человек, которые приобрели билеты в отделениях Почты России в Иркутской области, Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Тыва.

Обладателями крупных выигрышей по тиражным лотереям в категории от 500 до 200 тысяч рублей стали девять сибиряков - клиентов Почты России, от 50 до 30 тысяч рублей – 28 сибиряков.

Конечно, наш земляк - обладатель новенькой недвижимости - в этом списке самый везучий.

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