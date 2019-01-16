После прививок две школьницы из Иркутска попали в реанимацию

Увы, от негативной реакции на вакцину не застрахован ни один ребенок. Это подтверждает случай в школе №14 Иркутска. Здесь учащимся третьего класса делали плановые прививки. Одной девочке поставили Р-2 АДС-М - это вакцина против дифтерии и столбняка, без коклюшного компонента. Другой провели Диаскинтест - тест для выявления туберкулеза. Вскоре обе ученицы начали жаловаться на головную боль, тошноту.

- Конечно, мы сразу забеспокоились, - рассказали педагоги учебного учреждения. - Медики измерили девочкам давление, которое было в норме, затем мы вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся родителям.

Но одноклассницам становилось все хуже.

- Школьниц доставили в Ивано-Матренинскую клиническую больницу, где их поместили в отделение реанимации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Известно, что на следующий день их перевели в обычную палату. Сейчас жизнь юных пациенток ничего не угрожает.

В прокуратуре добавляют, что перед проведением вакцинации детей осмотрел школьный врач-педиатр, противопоказаний к вакцинации не было.

Почему же им стало плохо - это выясняют врачи. Уже проверили и препараты, которые

были получены 9 января 2019 года. Их срок годности не истек – он рассчитан до 2020 года. Вакцины хранились в холодильной камере с соблюдением температурного режима. Прокуратура проводит проверку.