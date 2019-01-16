Минздрав Иркутской области: школьницы попали в больницу не из-за прививок

В министерстве здравоохранения Иркутской области дали разъяснения по поводу негативной реакции на прививки у двух учениц третьего класса иркутской школы №14. Врачи уточнили, что одной из девочек ставили Р-2 АДС-М - это вакцина против дифтерии и столбняка, без коклюшного компонента. А другой проба на туберкулез - «Диаскинтест». Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая сообщила подробности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686578" frameborder="0"></iframe> Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая об оказании медицинской помощи ученицам школы № 14 г. Иркутска.Комментарий заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая об оказании медицинской помощи ученицам школы № 14 г. Иркутска. Видео: министерство здравоохранения Иркутской области.Предоставлено "КП"

- Вакцина не содержит живого компонента возбудителя болезни и не может вызвать тошноту и рвоту, на которые жаловались школьницы. Совместно с Роспотребнадзором была проведена служебная проверка. Изучили, как проходит хранение, перевозка и сама вакцинация. Никаких нарушений не выявлено.

Напомним, после медицинских процедур девочки, учителя сообщили о случившемся родителям детей. Третьеклассниц доставили в Ивано-Матренинскую клиническую больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686576" frameborder="0"></iframe> Владимир Новожилов о госпитализации учениц школы №14 Иркутска.Главный врач областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Владимир Новожилов об оказании медицинской помощи школьницам. Видео: министерство здравоохранения Иркутской области.Предоставлено "КП"

- Да, их действительно поместили в реанимацию, но только потому, что таков протокол, когда неизвестна причина недомогания детей - уточнил главный врач Ивано-Матернинской детской больницы Владимир Новожилов. – Спустя несколько часов детей с диагнозом вегето-сосудистая дистония перевели в терапию. Повышение давления вызвано испугом. Бывает, что и взрослые падают в обморок при виде иглы, так что подобное не удивляет.

После изучения всех обстоятельств произошедшего врачи отменили запрет на проведение вакцинации в школах и детских садах Иркутска. Тем не менее, Следственный комитет и прокуратура проводит доследственные проверки случившегося.