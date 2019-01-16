2019-01-16T20:04:04+03:00
Общество

Не могла найти лунку во льду: иркутские спасатели помогли выжить нерпе на Байкале

Она пролежала на льду более суток [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Не могла найти лунку: иркутские спасатели помогли выжить нерпе на БайкалеНе могла найти лунку: иркутские спасатели помогли выжить нерпе на Байкале
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Да, иногда помощь иркутских спасателей требуется не только местным жителям, которых так и тянет на еще не окрепший лед Байкала, но и эндемикам, которые обитают в озере. Так произошло на днях, когда сотрудники поисково-спасательного отряда из Слюдянки с берега заметили нерпу, в полном одиночестве лежащую на льду более суток.

Оказалось, байкальский тюлень все это время не мог найти лунку, чтобы вернуться в свою водную стихию. Более того, когда спасатели погрузили нерпу на носилки и отнесли на берег, выяснилось, что животное поранилось, когда билось об лед. Пришлось вызывать ветеринаров. Медики, осмотрев ее и обработав раны, вынесли свой вердикт: жизни главного символа Байкала ничего не угрожает и еего как можно быстрее отпустить в воду. Так и поступили.

- Спасатели сами проделали лунку и отпустили нерпу в воду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - После этого она еще целый день приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала.

Нерпу погрузили на носилки и отнесли на берег. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Нерпу погрузили на носилки и отнесли на берег. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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