2019-01-17T13:15:59+03:00
Общество

Депутат гордумы Читы "предложила" по ночам отключать от электричества бараки малоимущих

По ее словам это была не издевка, а горький сарказм
Ольга БУЕВА
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Депутат гордумы Читы "предложила" по ночам отключать от электричества бараки малоимущих. Фото: с сайта Думы ЧитыДепутат гордумы Читы "предложила" по ночам отключать от электричества бараки малоимущих. Фото: с сайта Думы Читы
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В последнее время депутаты и чиновники нередко позволяют себе скандальные высказывания, которые обсуждает вся страна. "Государство не заставляло вас рожать", "Привыкли сидеть у государства на шее" - эти и многие другие фразы слуг государевых уже разлетелись по Сети. Сегодня, 17 января, на заседании комитета ЖКХ высказалась депутат гордумы Читы Екатерина Борисова. Речь шла о том, что городское жилищно-эксплуатационное управление (ГЖЭУ), которое обслуживает бараки в Чите, оказалось на грани банкротства из-за 50-миллионного долга перед «Читаэнергосбытом». И основная причина в том, что многие местные жители незаконно используют электричество для отопления квартир.

- По логике, им надо на ночь отключать этот свет - как на дачах, - заявила Борисова. - И все, не будут топить.

Нам удалось связаться с Екатериной Алексеевной, которая уверена - ее слова истолковали неверно.

- Это действительно огромная проблема для нашего города! - объяснила она. - У нас огромное количество неплательщиков! И как бороться с ними - неизвестно. У бюджета нет таких средств, чтобы закрыть этот долг. Действительно, по закону отключать от электричества мы не имеем право. Я же это прекрасно понимаю. Поэтому это моя фраза, которую сейчас передернули, - это не предложение. "Какой вы видите выход?" - вот начало моей фразы. Это ирония, горький сарказм. Или, скорее, риторический вопрос. Я затронула важный вопрос, который касается не только нашего города, но и многих городов страны.

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