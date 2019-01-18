Пожар на АНХК в Ангарске тушат 80 спасателей

В пожарную службу Ангарска поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Рабочие сообщили, что горит печь установки по переработке. По тревоге были подняты около 80 человек и 30 единиц техники.

- Тушение пожара продолжается, он локализован, угрозы распространения нет - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – По уточненной информации погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/687008" frameborder="0"></iframe> Пожар на АНХК в Ангарске 18 января 2019 года.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. На место происшествия выехала оперативная группа. После устранения последствий к работе приступят инспекторы пожарного надзора. Они займутся выяснением причин случившегося.

Фото сделанное очевидцем. Фото: группа Инцидент Иркутск.