Пожар на АНХК в Ангарске тушат 80 спасателей
В пожарную службу Ангарска поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Рабочие сообщили, что горит печь установки по переработке. По тревоге были подняты около 80 человек и 30 единиц техники.
- Тушение пожара продолжается, он локализован, угрозы распространения нет - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – По уточненной информации погибших и пострадавших нет.
Пожар на АНХК в Ангарске 18 января 2019 года.
Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. На место происшествия выехала оперативная группа. После устранения последствий к работе приступят инспекторы пожарного надзора. Они займутся выяснением причин случившегося.
Фото сделанное очевидцем. Фото: группа Инцидент Иркутск.
Дым пожара виден издалека. Фото: группа ДТП38RUS