2019-01-21T18:46:05+03:00
Происшествия

Соколы для арабских шейхов: сириец организовал контрабанду редких птиц из Иркутска

Его помощниками стала супружеская пара из Украины
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Соколы для шейхов: сириец организовал контрабанду редких птиц из Иркутска. Фото: пресс-служба СУ СК России.Соколы для шейхов: сириец организовал контрабанду редких птиц из Иркутска. Фото: пресс-служба СУ СК России.
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Соколиная охота – национальный спорт в арабских странах и популярное развлечение для богатых шейхов. Ценные птицы, занесенные в Красную книгу, отлавливаются в России для того, чтобы контрабандой их вывезти в Арабские Эмираты. Такое удовольствие признак большого достатка, поэтому доступно далеко не каждому. Впрочем, желающих отвалить крупную пачку денег за желанного кречета всегда в избытке.

Очередную попытку заработать на животных предпринял уроженец Сирии. Выходец из Ближнего Востока уже давно освоился в России, но все же не мог в одиночку провернуть свой план. Так в нем появились новые лица – семейная пара из Украины, которая переехала в Белгородскую область и нуждалась в деньгах. Выгодное предложение перевесило все возможные сомнения. Решено. Едем в Сибирь. И вот уже муж и жена колесят через полстраны в Иркутск.

- Там их дожидался местный житель, который был готов продать восемь кречетов за 1 тысячу долларов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России. - В то время как их цена на черном рынке составляет около 9 миллионов рублей.

В таких ужасных условиях перевозят птиц через границу. Не все из них выживают. Фото: пресс-служба таможни Дагестана.

В таких ужасных условиях перевозят птиц через границу. Не все из них выживают. Фото: пресс-служба таможни Дагестана.

Чтобы перевести соколов незаметно, их спрятали в специальный тайник. В жутких условиях птицы проехали тысячи километров. К счастью, все они выжили. Договорившись с будущими покупателями, контрабандисты попытались переправить кречетов через российско-украинскую границу. Здесь-то и накрыли всю банду с поличным.

Сыщики передали соколов в зоопарк Белгорода, где их с радостью взяли под опеку. Следователям удалось собрать достаточно улик, дело уже направлено в суд.

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