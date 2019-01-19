2019-01-19T16:00:12+03:00
Происшествия

Видео: легкомоторный самолет воткнулся в лед Братского водохранилища

Авиапроисшествие официальные службы пока не подтверждают [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео: легкомоторный самолет воткнулся в лед Братского водохранилища. Фото: скриншот с видео.Видео: легкомоторный самолет воткнулся в лед Братского водохранилища. Фото: скриншот с видео.
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Видео неудачного приземления легкомоторного самолета прямо на лед Братского водохранилища попало в соцсети. На кадрах видно, что совсем маленький самолет воткнулся носом в лед и застрял. Уже через несколько минут к нему на помощь подлетел небольшой вертолет. Правда, понять пострадал ли кто то при такой жесткой посадке, невозможно. Но «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться с автором ролика.

Легкомоторный самолет воткнулся в лед Братского водохранилища.Видео: предоставлено Данилом Онучином

- Да видео снимал я, - подтверждает нам братчанин Данил Онучин. – Мы с друзьями отдыхали на горе Пихтовая рядом с Братским водохранилищем. Тут я услышал звук двигателя самолета. Смотрю, а он уже во льду. Рядом практически тсразу приземлился вертолет. Даже людей разглядел там на льду. Подобраться поближе возможности не было, так как там очень глубокий снег. Мне показалось, что это маленький частный самолет, вместимостью максимум человека четыре. У нас над городом такие летают, одна из компаний устраивает экскурсии над городом. Они или нет, точно сказать не могу. Пострадал ли кто-то там, тоже не знаю. Мне кажется что нет.

Правда, официально это происшествие пока никто не подтвердил. Ни в МЧС Иркутской области, ни в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте о жесткой посадке никакого самолета информации нет.

- Ролик мы видели, но что за самолет и был ли он вообще, неизвестно, - прокомментировали нам в обоих ведомствах.

В любом случае, если информация подтвердится, то пилота жестко приземлившегося воздушного судна и его пассажиров, если они были на борту, можно считать родившимися в рубашке.

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