Вместо Давоса уехал рыбачить на Байкал: миллиардер Олег Дерипаска отдыхает в Сибири
Российский миллиардер Олег Дерипаска отменил визит на Всемирный экономический форум, который проходит с 22 по 25 января в Давосе и вместо Швейцарии решил провести несколько дней в Сибири. На своей страничке в инстаграме один из богатейших людей в России сообщил, что находится на Байкале и выложил фотографию замерзшего озера.
- Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку, - так подписал фото бизнесмен.
Напомним, ранее организаторы форума в Давосе отказали Олегу Дерипаске в участии из-за американских санкций, но потом запрет был снят.
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СПРАВКА «КП»
Олег Дерипаска
Родился: 2 января 1968 года в Дзержинске.
Российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета (в 2009—2012 гг. — генеральный директор) и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group (до 2017).
Бывший председатель совета директоров компаний «Русский алюминий» (2000—2007), «Сибирский алюминий» (1997—2001), бывший генеральный директор Саяногорского алюминиевого завода (1994—1997).
В 2008 году состояние Олега Дерипаски оценивалось в 28 млрд долларов. Он был самым богатым россиянином и занимал 9-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. По состоянию на январь 2018 года Дерипаска находился в этом рейтинге на 247-м месте c состоянием в 7,1 млрд долларов США.