2019-01-22T15:12:21+03:00
Общество

Запись в первые классы в Иркутске: подать заявление можно с 1 февраля

Запись в первые классы в Иркутске начнется во всех школах
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Запись в первые классы стартует с 1 февраля в ИркутскеЗапись в первые классы стартует с 1 февраля в ИркутскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Волнительная пора наступает для родителей детсадовцев или будущих школяров, если быть точнее. И хотя до 1 сентября и первой в жизни линейки еще более полугода, о том, где пройдет праздник, нужно думать уже сейчас. По традиции начинать принимать заявления учебные заведения Иркутска начнут с 1 февраля. Ожидается, что нынче за парты сядут около 9 тысяч детей.

- Никаких новшеств и изменений в правилах приема нет, - комментируют в Департаменте образования столицы Приангарья. - До 30 июня в общеобразовательные учреждения должны быть записаны все ребятишки с иркутской пропиской, проживающие на территории, закрепленной за конкретной школой.

А что делать, если в соседнем районе открылась более современная школа и вы хотите отдать свое чадо именно туда? Ответ прост: выбрать можно заведение хоть на другом конце города и даже подать туда заявление, но в период с 1 июля и по 5 сентября. И не забудьте про важное уточнение: зачислят ребенка только при наличии свободных мест. А окажутся ли таковые, естественно, никто не спрогнозирует.

Теперь о том, как записать ребенка в 1-й класс. Иркутяне могут сделать это одним способом: прийти лично в школу, предоставить паспорт и свидетельство о рождении сына или дочки, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства и подать заявление по установленной форме. Таковая имеется на официальных сайтах школ или на информационных стендах учебных заведений. А вот через Госуслуги запись, как во многих других регионах, в нашем городе, увы, невозможна. Как объяснили в Департаменте образования Иркутска, пока через этот портал можно подать заявление только на прием в детский сад.

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