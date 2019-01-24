Шестое дело отправлено в суд: генпрокуратура утвердила еще одно обвинение о сбыте «Боярышника» в Иркутске

Еще один обвиняемый по громкому делу об отравлении жителей Иркутска «Боярышником» в декабре 2016 года, предстанут перед судом. На днях заместитель Генерального прокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего иркутянина, продававшего смертельный концентрат для ванн, в котором вместо этилового спирта содержался метанол – смертельный яд. Его обвиняют по статье «Перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

- Выяснилось, что в декабре 2016 он вместе с сообщником, без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара, перевез и продал одному из предпринимателей города 1 937 пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн «Боярышник», содержащих ядовитый метиловый спирт, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе. – Позднее этот смертельный товар изъяли полицейские. После того, как обвиняемый получит копии заключения, уголовное дело направят в Ленинский районный суд Иркутска.

Кстати, 30-летний подельник преступного коммерсанта уже услышал приговор суда в сентябре 2018 года. За решетку его отправили на 2 года 7 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, от отравления «Боярышником»погибли более 70 человек. Во время расследования также изъяли около 5 тысяч бутылок «Боярышника», произведенного кустарным способом.

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