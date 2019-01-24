2019-01-24T06:46:07+03:00
Происшествия

Шестое дело отправлено в суд: генпрокуратура утвердила еще одно обвинение о сбыте «Боярышника» в Иркутске

Перед трагедией обвиняемый продал почти две тысячи бутылок со смертельной жидкостью местному предпринимателю
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
естое дело отправлено в суд: генпрокуратура утвердила еще одно обвинение о сбыте «Боярышника» в Иркутскеестое дело отправлено в суд: генпрокуратура утвердила еще одно обвинение о сбыте «Боярышника» в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Еще один обвиняемый по громкому делу об отравлении жителей Иркутска «Боярышником» в декабре 2016 года, предстанут перед судом. На днях заместитель Генерального прокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего иркутянина, продававшего смертельный концентрат для ванн, в котором вместо этилового спирта содержался метанол – смертельный яд. Его обвиняют по статье «Перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

- Выяснилось, что в декабре 2016 он вместе с сообщником, без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара, перевез и продал одному из предпринимателей города 1 937 пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн «Боярышник», содержащих ядовитый метиловый спирт, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе. – Позднее этот смертельный товар изъяли полицейские. После того, как обвиняемый получит копии заключения, уголовное дело направят в Ленинский районный суд Иркутска.

Кстати, 30-летний подельник преступного коммерсанта уже услышал приговор суда в сентябре 2018 года. За решетку его отправили на 2 года 7 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, от отравления «Боярышником»погибли более 70 человек. Во время расследования также изъяли около 5 тысяч бутылок «Боярышника», произведенного кустарным способом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отравление суррогатом в Иркутске: кто и почему перепутал бочки со спиртом. (Подробности)

Выживший после отравления «Боярышником» в Иркутске: «Спасибо врачам, что вытащили меня с того света». (Подробности)

Дочь погибшей от суррогатного алкоголя иркутянки: «Моя мама умерла в обнимку с любимым человеком» (Подробности)

Еще больше материалов по теме: «Отравление суррогатным алкоголем в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
Новости 24
Приморский аферист продал иркутянину несуществующие запчасти для «Toyota Land Cruiser»
Вечер памяти директора Театра пилигримов Владимира Соколова пройдет в Иркутске
В Иркутской области пройдет финал IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту
ХК «Ермак» из Ангарска уступил «Ижстали» - 0:1
Генпрокурор России утвердил еще одно обвинение по делу о сбыте «Боярышника» в Иркутске
Это ради детей: экс-начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки
Два новых сквера создадут для жителей Иркутска
Неизвестные ограбили умершую пенсионерку в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 24 января днем -5 градусов
Лучшая хоккеистка мира иркутянка Татьяна Гуринчик уехала играть в Швецию
Пожар на улице Безбокова в Иркутске: спасли 16 человек
Ангарский бизнесмен, срубивший 23 дерева, заплатит 422 тысячи рублей
800 км вдоль Байкала: швейцарский экстремал планирует устроить заплыв в защиту природы