2019-01-25T05:24:41+03:00
Происшествия

Из-за сообщения о минировании здания эвакуировали пациентов и врачей больницы №10 в Иркутске

На электронную почту учреждения пришло анонимное письмо
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Из-за сообщения о минировании здания эвакуировали пациентов и врачей больницы №10 в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS".Из-за сообщения о минировании здания эвакуировали пациентов и врачей больницы №10 в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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Врачам и пациентам Иркутской городской больницы №10 пришлось эвакуироваться из здания ранним утром, 25 января. Причина – анонимное сообщение о минировании. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось дозвониться до медучреждения.

- Звонка не было, сообщение о минировании нам прислали на электронную почту, - отвечают в больнице. – Сейчас мы уже зашли обратно в здание и продолжаем работать.

Точные причины произошедшего сейчас выясняют полицейские. Возможно, в ближайшее время появятся новые подробности. К слову, массовые сообщения о ложных минированиях на днях начались на Дальнем Востоке. Например, во Владивостоке пришлось эвакуировать учеников и учителей сразу нескольких школ. Поступало также сообщение об эвакуации «белого дома» - администрации Приморского края.

После этого волна прокатилась и по крупным торговым центрам дальневосточной столицы. Вслед за школами и ТЦ во Владивостоке эвакуировали и крупные больницы.

А за несколько дней до этого, анонимные звонки о заложенных в зданиях бомбах поступали и в больницы Петропавловска-Камчатского.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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