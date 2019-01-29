Экономим семейный бюджет по лайфхакам из Интернета: ищем скидки, идем на распродажи

Вопрос, куда исчезают деньги, интересный. Рублики, вполне по Винни-Пуху, очень уж странный предмет, «вроде бы есть, а потом - сразу нет». После каникул, сразу после зарплаты, половина страны обнаружила дыру в бюджете. Расплатившись за ЖКХ, свет, интернет, телефон, а потом еще и погасив долг по кредитке, поневоле задумаешься – как дожить до аванса? Ну почему так? Есть же люди, у которых и при меньшей зарплате на все хватает! Мы устроили тест-драйв лайфхаков по экономии средств из интернета. А вдруг реально работают?

Лайфхак №1: составлять список покупок

Этого совета не слышал и не читал разве что тот, кто вообще не смотрит телевизор, не читает газеты и статьи в интернете. Первый совет любого финансового консультанта – составляйте список перед походом в магазин и покупайте строго по нему. Ну что ж, пишем: картошка, хлеб, мясо, сметана, бананы, морковь, огурцы, молоко.

Вперед, строго по списку. Вот она, картошка - сразу у входа. Есть желтая, есть красная. В сетке и в рассыпную. А сколько мне надо, интересно? Хранить негде, куплю килограмма полтора. И, наверное, лучше сетку взять. Руки пачкать не хочется. Ой, а что она такая тяжелая? Тут, наверное, все три кило. Хлеб? Это вон там, подальше. Возьму нарезанный, чтобы не возиться. У него и упаковка получше. Мясо… Пусть будет курица. Вот, рядом с хлебом, есть филе. Удобно. Сметана. Это уже молочный отдел. Ее полно всякой, и по скидке есть. Да, я же еще молоко хотела! Вот это подешевле будет. Хотя…0,9 литра. Ой, а вот йогурт. По акции и всего 20 рублей. Берем два. Что там еще в списке-то-бананы? За ними надо возвращаться в овощной отдел. Вот они. И морковь, красивая, чистая. А, еще же огурцы хотела, бытовую химию. Нет. И так уже тяжело тащить. Подхожу к кассе. Шоколадки!

Ура! Задание выполнено. Из лишнего – сущая чепуха – два йогурт да шоколадки.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Потрачено: 925 рублей

Экономия: Лишнего куплено на 140 рублей (2 шоколадки и 2 йогурта). На самом деле переплатила вполовину. Во-первых, курица. Полкило филе обошлось в 380 рублей, а обычный цыпленок стоит 220 рублей за кг. Во-вторых, картошка в сетке. Надо было 1,5 кг, а купила 2. Дома выкинула несколько штук - подпорчены. А все потому что поленилась фасовать. Хлеб назавтра зачерствел и покрылся плесенью, пришлось выбросить. А он еще и дорогой. А уж мытая морковь – в 2 раза дороже обычной. Итого ненужных трат обнаружилось рублей на 400.

Вывод: Просто списка мало. Надо писать четко – что именно купить и сколько. И располагать покупки по порядку: молоко к сметане, бананы к картошке. А не вразнобой. Нарезанное, мытое и фасованное не брать – и дороже, и быстро портится. А помыть можно самому.

Лайфхак №2: Провести ревизию

Народ советует - проведите инвентаризацию! Это и полезно – откажетесь от лишних трат, продадите ненужное (а это плюс в бюджет) или отдадите даром (это плюс к карме). Гм… Интересный совет, встречается не так часто. Поехали!

Я полезла в шкаф, разбирать вещи. Те, что уже не подходят или не нравятся, решила раздать или отнести в благотворительный магазин. Пусть будет плюс к карме. В денежную пользу совета не верилось. Зря! Позвонила подружке, предложила ей примерить блузку.

-Привет! А что это у тебя за звонок такой забавный?! Песни Елки любишь?

- Какую Елку?!!

Беглый опрос знакомых показал – факт! Все, кому я звоню, наслаждаются ее песнями. Пытаюсь отказаться, но по телефону предлагают лишь заменить гудок на другой. За деньги. Дальше больше. Оказалось, прослушивание вокала знакомыми обходится мне в 7 рублей в день. Мелочь, но в год – уже 2,5 тысячи «лишней» платы. Зашла в личный кабинет, обнаружила еще «допуслуги». Списывали рублей по 15 в день. Грабеж! Отказалась от всех ненужных платных вариантов и обновила тариф. Оказалось, давно есть предложения в 2 раза дешевле…

Я вошла во вкус. А интернет? Плачу за связь, Wi-Fi и кабельное телевидение. А зачем оно мне, если есть 12 бесплатных каналов и на них-то времени нет? Просто интернет, без ТВ, в 2 раза дешевле. Отключаем ненужное, ура ревизии.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Экономия

5, 4 тысячи в год – это только за мобильную связь (включая 2,5 тысячи - на мелодию). И еще 6 тысяч – на ТВ. Плюс четкое понимание, что нужно купить (какие вещи), а что и так есть. Ревизия – штука полезная. Я завела себе личные кабинеты везде, где только можно. И просматриваю их раз в месяц. Вижу все выгодные предложения.

Лайфхак №3: покупать вещи на распродажах

В январе, это давно замечено, цены в это время сыплются и можно купить необходимую вещь много дешевле ее первоначальной цены. Потому что, что? Правильно! Денег у людей после праздников нет. Надписи Sale вокруг, а народу мало. У торговцев убытки, вот они и завлекают покупателей. Толчеи нет, можно спокойно выбирать.

Ура, вперед, по магазинам! Да, наличных мало, но это и неважно. Новые сапоги мне нужны. А купить их именно в январе я собиралась в любом случае. Обувь нашлась быстро - импортные зимние из натуральной кожи на натуральном же меху. Конечно, даже со скидкой в 20%, это не так чтобы совсем недорого. Но это тот случай, когда говорится – скупой платит дважды... Из-за распродаж я даже забываю о правиле тратить деньги с кредитки только в крайнем случае.

Потрачено: 8000 рублей.

Экономия: 20% или 1600 рублей

Вывод: лайфхак реально работает. Но только в том случае, если покупка планируется заранее и она действительно необходима. «Просто так» бродить по распродажам не стоит, рискуете стать обладателями дешевого, но ненужного. И категорически нельзя брать с собой кредитки. С января по март покупаем те вещи, которые будем носить следующей зимой. Время распродаж летнего ассортимента - август-сентябрь, осеннего - в мае или ноябре.

Лайфхак №4: Брать продукты оптом

Крупу, макароны, растительное масло и сахар надо покупать на год. Точно также, как стиральный порошок, чистящие средства. Это много выгоднее, чем просто так. Этот лайфхак – один из самых ходовых.

Смотрим цены и проверяем, насколько он правдив. Действительно, сахар, расфасованный в мешки по 10 кило, более доступен по цене. Но…буквально на пару рублей. Оптовики объясняют - в конце прошлого года песок подорожал, поэтому разница с розничной ценой не так и значительна. Опять же стоимость везде разная, можно найти и более выгодный вариант. Ищем в интернете продавцов макарон. У оптовиков любимая пища итальянцев стоит по-разному, в зависимости от производителей. Но в целом где-то раза в два дешевле. А растительное масло проще всего купить в 5-литровой пластиковой бутылке, выходит очень недорого. Берем?

Для начала я решила заказать только продукты. И ограничилась тремя наименованиями, тем более весь этот мелкий опт обещали привезти, а за доставку денег не брать.

-Мне, пожалуйста, сахар. Да, 10 кило. Растительное масло, две бутылки по 5 литров и макароны, 10 килограммов, – надо было успеть удачно обзавестись всем... Не удалось!

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Потрачено: около 1600 рублей на годовой запас. В розницу мы бы потратили около 2 тысяч рублей.

Экономия: Сахар оптом предлагают по 450 рублей за 10 кг, а в магазинах Иркутска кило сладкого товара сейчас стоит 54 рубля. Выгода есть. Что до макарон, то тут хитрость в упаковке. Этот незамысловатый продукт, как по волшебству, значительно дорожает при расфасовке. А вот что касается растительного масла, то в его цене особой разницы нет.

Вывод: Лайфхак практичный. Но годится только для тех, у кого есть, где хранить припасы – в кладовках, в гаражах. Если у вас небольшая городская квартира – увы, не подойдет.

Лайфхак №5: Искать скидки

Еще один совет из Интернета: «Я стараюсь покупать продукты долгого хранения и товары, только когда на них объявлена скидка в самом большом магазине. Если скидки нет, не покупаю. И мне удается экономить в месяц несколько тысяч рублей только на этом!»

Действительно, зачем покупать стиральный порошок, шампунь, консервы, крупу и макароны задорого, если можно обзавестись ими чуть ли не в 2 раза дешевле?

- Итак. Порошок. По акции. Отлично, жаль, что расфасовка только по три килограмма, - размышляла я у витрины большого гипермаркета, где всегда можно затариться по акции. – Дорого, конечно, выходит – сразу 265 рублей. Зато надолго хватит, он обычно стоит почти 400. О, и еще шампунь. Такой я никогда не покупала, но, говорят, хороший. Раз дорогой. И название на слуху. Всего 200 рублей за 800 граммов, скидка 50%. И он подойдет.

Да. На следующий день, в супермаркете недалеко от дома, я увидела похожие цены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Потрачено: 800 рублей, 2 часа времени и уйма сил.

Экономия: около 300 рублей.

Вывод: лайфхак сомнительный. Если рядом с вами два супермаркета и один дискаунтер, зайдите сначала для ознакомления в оба.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Доктор экономических наук, профессор Надежда ГРОШЕВА

Первым делом составьте меню!

-Перед тем, как в выходной собираться за покупками, определитесь с тем, что вы на предстоящей неделе будете готовить. И уже исходя из этого составьте список необходимых продуктов. Кстати, можно все это подсчитывать в тетради, а можно в компьютере – есть бесплатные программы. Это нужно для того, чтобы не купить лишнего. Вы даже не замечаете, как много продуктов выбрасываете! У нас в семье за продуктами чаще ходит муж. Он-то уж купит все строго по списку! А если решит приобрести что-то еще – то это будет не что-то сиюминутное, а нужное, из долгосрочного плана покупок. И, если акция, а срок годности на товар позволяет, то приобретение будет уже мелким оптом. Что еще важно в домашней экономике из того, о чем многие забывают? Готовить самим! Полуфабрикаты из супермаркета – вареники, пельмени, котлеты совсем не так полезны, как сделанные собственноручно. А приготовить их с помощью современной кухонной техники можно быстро. Потом просто заморозить. Это, как и домашняя ветчина вместо покупных колбас, обойдется много дешевле.