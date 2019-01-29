В Улан-Удэ наказанные школьники весь урок просидели в противогазах

В Бурятии летят стрелы в местного учителя ОБЖ, который трудится в школе №58. Выяснилось, что педагог придумал наказание для семиклассников, которые опоздали на занятие. Разгневанный учитель заставил их весь урок сидеть в противогазах. Дома дети пожаловались на педагога родителям. А те в свою очередь написали коллективную жалобу уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич.

- Конечно, мы тут же начали расследование, - рассказала "Комсомольской правде" в Иркутске Татьяна Вежевич. - Вышли на комитет по образованию, а те в свою очередь связались с руководством школы.

Выяснилось, что действительно так все и было. По словам омбудсмена, учителя ОБЖ привлекли к административному взысканию.

- Директор школы получил указание не допускать применения педагогами воспитательных мер, которые не предусмотрены законодательством об образовании, - продолжает Татьяна Вежевич. - Конечно, такие методы можно прировнять к жестокому обращению с детьми.

Руководству образовательного учреждения также рекомендовали провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом школы об обязательном соблюдении прав учащихся на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.