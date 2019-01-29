Самый большой в России школьный планетарий открылся в Иркутске

А вы знаете, как выглядит созвездие Ориона? А Большая медведица? А Андромеда? Теперь школьники Иркутска будут находить его за долю секунды. Самый большой в России стационарный школьный планетарий открылся сегодня, 29 января на базе школы №19 в Иркутске. На такое, пожалуй, историческое событие собрались ученые, школьники, директора и любопытные родители.

Торжественное открытие самого большого школьного планетария в России.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы – один из первых городов, который вернул в общеобразовательную программу астрономию, - рассказал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. – Нашей стране и Иркутску нужны молодые ученые! Как показал опрос среди жителей города, всем интересно изучение астрономии.

Самый большой школьный планетарий в России.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диаметр купола планетария – 11 метров, вместимость более 100 человек. Пока уроков астрономии для учеников 19 школы еще не было, но уже в ближайшие дни двери зала с огромным небесным экраном откроются для любопытных ребят. Кстати, Большой иркутский планетарий в дальнейшем смогут посетить учащиеся и других школ. И более того, и студентам представится такая возможность. А пока своим первым зрителям презентуют фильм о звездах. Изображение завораживает, ощущение, будто руку вытянешь и дотронешься до звезды.

Открытие Большого планетария в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для планетария школы №19 также закупили специальные сборные кресла, на которых можно не только сидеть, но и лежать. И это еще не все! Самая главная уникальная составляющая планетария приедет в Иркутск в апреле - аппарат «Цейсс», который позволит создать точное оптическое изображение звёздного неба в лучшем качестве. Подобных приборов в азиатской части России нет.

Планетарий открыли в 19 школе Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Стоит отметить, что составляющие планетария сделаны в России, - рассказал доктор физико-математических наук, профессор ИГУ, методист и научный руководитель подразделения планетария Сергей Язев. – Например, купол привезли из Нижнего Новгорода, остальное из других уголков нашей страны. Как только все детали приедут в Иркутск, изображение и ощущения будут ничуть не хуже, чем в обсерватории. Это будет достойное зрелище!

Школьники на открытии планетария в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас в зале установлено 8 проекторов с разрешением 4К, но программное обеспечение позволяет увеличить качество до 8К, если добавить еще 4 проектора. А управлять такой непростой техникой оказывается совсем не сложно, с помощью планшета. Даже школьник с этим справится.

Обошлось такое удовольствие в кругленькую сумму – более 56 миллионов рублей. Проект удалось реализовать при поддержке Администрации города Иркутска.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть в учебнике. В скором будущем школьники увидят фильмы, которые входят в состав школьной программы астрономии. Кроме того, дети смогут поработать с симулятором звездного неба. Кстати, чудо-класс будут использовать и во время других уроков, например, географии и биологии.