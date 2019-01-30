Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: все школы закрываются с 1 февраля

Все школы Иркутска закрывают на карантин с 1 февраля.

- Решение приняли потому, что многие ученики все равно не посещают занятия из-за болезни, - объяснили в пресс-службе администрации Иркутска. - Официальные документы пока находятся на доработке, поэтому мы не можем сказать, до какого числа продлится карантин. В любом случае всех родителей об этом оповестят заранее.

Есть вероятность, что наверстывать упущенные знания школьники будут во время каникул. Кроме того, некоторые педагоги рассылают задания в мессенджерах и по электронной почте, чтобы дети могли заниматься дома. Специалисты уверены - уж лучше пусть будет пробел в знаниях, чем большинство школяров слягут дома с температурой и кашлем. Так и до эпидемии недалеко. Кстати, ее в нашем городе официально не объявляли - число заболевших пока не превысило эпидпорог. В Роспотребнадзоре по Иркутской области сообщили, что по последним данным в Иркутской области зарегистрировано 18 тысяч 897 случаев заболевания ОРВИ, из них 13479 - среди детей. По городу Иркутску мы не дотягиваем до пиковых показателей 9%, по области – около 20%.

- Это данные за прошлую неделю, - объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. - Последние цифры стекаются к нам со всех поликлиник. Одно очевидно - количество заболевших постоянно растет.