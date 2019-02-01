Хоккей без коньков: легендарный форвард «Байкал-Энергии» Александр Насонов подарил Иркутску новый вид спорта

Тот же хоккей, только безо льда, коньков и защитной амуниции. О существовании флорбола даже не все иркутские болельщики бенди знают. Но совсем скоро все должно кардинально измениться. Еще бы, ведь развивать флорбол в Иркутске взялся один из лучших бомбардиров в истории «Байкал-Энергии» - легендарный форвард Александр Насонов. Прошлым летом он, напомним, окончательно повесил коньки на гвоздь.

- Я открыл и детскую школу по хоккею с мячом, и секцию по флорболу, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске Александр Насонов. – Но потом все-таки решил сконцентрироваться на флорболе. Мы даже создали федерацию, которую я возглавил. Почему? Для будущего хоккеиста этот вид спорта - начало начал. Позанимавшись им, ребенок затем может спокойно уйти в бенди или в шайбу. Так что будем готовить будущих звезд для «Байкал-Энергии»! Главные плюсы, что здесь юный спортсмен сможет до блеска отточить свои технические навыки. Ведь в хоккее важно не только хорошее катание, но и владение клюшкой.

Александр Насонов (слева) во время игры в флорбол. Фото: личный архив Александра Насонова

Кстати, последнее и есть как раз то, чем отличался сам Александр Насонов во время своей игры за «Сибскану» и «Байкал-Энергию». Болельщики до сих пор помнят его финты, благодаря которым легендарный 5-й номер мог обыграть соперников и спокойно завести мяч в пустые ворота.

А теперь короткая справка. В отличие от хоккея на траве во флорбол играют в закрытых помещениях на твердом полу пластиковым мячиком и легкой клюшкой. Из защиты нужны разве что шлем и наколенники для вратарей, полевые игроки бегают по площадке в майках и шортах. Кстати, в некоторых странах эту игру называют по-разному: в Швеции - напольный бенди, в США - флорхоккей, в Европе - анихоккей.

Октябрь 2015 года Иркутск. Стадион "Рекорд". Финал Кубка России. Александр Насонов только что забил один из мячей в ворота хабаровского "СКА-Нефтяника".Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- В Швеции и Финляндии флорбол преподают на уроках физкультуры в школе и даже в детских садиках, - говорит Александр. - Поэтому эти две сборные и играют почти во всех финалах чемпионатов мира. Наша национальная команда в призеры пока не попадает. Поэтому сейчас главная задача - внедрить этот вид спорта в иркутские школы. Уже согласовываем вопрос с министерством образования. Разговаривал со многими учителями физкультуры, так они только за, ведь здесь вообще не нужно никакой инфраструктуры. Затраты минимальны: набрал 20 - 30 клюшек на всю школу и несколько мячиков. Играть можно в спортзале. Что касается нашей секции, то записывать ребенка можно уже с 5 - 6 лет.

Мечта Александра - провести в этом году чемпионат города по флорболу, а в дальнейшем - создать в Иркутске команду профессионалов. Так что вполне возможно, что уже весной болельщики увидят в новом амплуа и самого Александра Насонова. И, между прочим, провести прощальный матч легенда № 5 планирует не на льду, а на площадке для флорбола.

- После окончания сезона хотим сыграть с хоккеистами «Байкал-Энергии», - улыбается Александр. - Матч, скорее всего, пройдет во Дворце спорта «Труд». Я тоже сыграю и таким образом попрощаюсь с любимыми болельщиками.

Александр Насонов и его команда по флорболу. Фото: личный архив Александра Насонова.

В бенди Александр Насонов, признается, возвращаться не собирается. И о завершении карьеры в 37 лет нисколько не жалеет. Хотя при его-то отличной форме вполне мог еще попылить пару сезонов. Не видит себя бывший форвард пока и на тренерском мостике.

- Флорбол - моя новая любовь, - улыбается Александр. – Поэтому все силы брошу на него.

Но вполне возможно, что через несколько лет в «Байкал-Энергии» игрок по фамилии Насонов еще появится. Ведь сейчас в детской команде играет 12-летний сын Александра Константин Насонов, который очень хочет быть похожим на своего легендарного отца.

- Нет, это я под конец карьеры хотел быть похож на сына, - смеется Александр. – Например, два последних сезона в «Енисее» и «Воднике» играл под № 57, под которым выступает Костя.

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