2019-02-03T08:11:51+03:00
Авто

У автобуса «Усть-Кут-Иркутск» в пути лопнуло колесо: пассажиры в -40 согревались чаем на загородной трассе

Через некоторое время они продолжили поездку, пострадавших нет
Ольга БУЕВА
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У автобуса «Усть-Кут-Иркутск» в пути лопнуло колесо: пассажиры в -40 согревались чаем на загородной трассе. Фото: Усть-Кут-24У автобуса «Усть-Кут-Иркутск» в пути лопнуло колесо: пассажиры в -40 согревались чаем на загородной трассе. Фото: Усть-Кут-24
Изменить размер текста:

В лютые сибирские морозы попасть в ДТП на загородной трассе – вдвойне опасно. Вечером 2 февраля у рейсового автобуса «Усть-Кут-Иркутск» во время движения лопнуло колесо.

- Это произошло около 18:00 по местному времени недалеко от села Каймоново, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пассажиры не пострадали. Однако они вынуждены были дожидаться на трассе, пока поломку устранят. На улице было -40 градусов. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области, инспекторы к месту происшествия не выезжали. Однако водитель связался с коллегами в Иркутске и местной дорожной службой.

- Пока водитель менял колесо, дорожники, которые чистят этот участок трассы, привезли нам горячий чай, - рассказали очевидцы происшествия.

Вскоре поломку удалось устранить и на этом же автобусе пассажиры отправились в Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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