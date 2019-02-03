У автобуса «Усть-Кут-Иркутск» в пути лопнуло колесо: пассажиры в -40 согревались чаем на загородной трассе

В лютые сибирские морозы попасть в ДТП на загородной трассе – вдвойне опасно. Вечером 2 февраля у рейсового автобуса «Усть-Кут-Иркутск» во время движения лопнуло колесо.

- Это произошло около 18:00 по местному времени недалеко от села Каймоново, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пассажиры не пострадали. Однако они вынуждены были дожидаться на трассе, пока поломку устранят. На улице было -40 градусов. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области, инспекторы к месту происшествия не выезжали. Однако водитель связался с коллегами в Иркутске и местной дорожной службой.

- Пока водитель менял колесо, дорожники, которые чистят этот участок трассы, привезли нам горячий чай, - рассказали очевидцы происшествия.

Вскоре поломку удалось устранить и на этом же автобусе пассажиры отправились в Иркутск.