2019-02-03T10:35:02+03:00
Авто

Грузовик провалился под лед на реке Лене в Иркутской области

ЧП произошло на реке Лене, водитель не пострадал
Ольга БУЕВА
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Грузовик провалился под лед на запрещенной переправе в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиГрузовик провалился под лед на запрещенной переправе в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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Не все ледовые переправы Иркутской области безопасны. Например, на участке пути «Марково-Верхнемарково» на реке Лене давно висит знак, что по ледовой дороге могут ездить автомобили, чей вес не превышает десяти тонн.

- Днем 3 февраля на переправу выехал грузовой автомобиль «Ивеко», груженный щебнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - В целом масса грузовика составила около 40 тонн.

Лед не выдержал нагрузки и машина провалилась. Водитель вовремя выбрался из кабины и позвонил в службу спасения.

- В настоящее время нарушитель находится в местной администрации, где в отношении него составлен протокол об административном нарушении, - рассказали в МЧС.

Тем временем спасатели решают вопрос, как вытащить грузовик из ледового плена. На месте работает комиссия из представителей администрации и госинспекторов.

Толщина льда в этом месте ледовой дороги 60 сантиметров. Протяженность - 150 метров. Глубина реки в месте провала достигает двух с половиной метров.

В настоящее время ледовая переправа «Марково-Верхнемарково» через реку Лену в Усть-Кутском районе закрыта.

- Передвижение по ней опасно для жизни из-за ее разрушения! – предупреждают спасатели.

На водителя составили административный протокол. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На водителя составили административный протокол. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В настоящее время ледовая переправа «Марково-Верхнемарково» через реку Лену в Усть-Кутском районе закрыта.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

В настоящее время ледовая переправа «Марково-Верхнемарково» через реку Лену в Усть-Кутском районе закрыта.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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