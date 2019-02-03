Грузовик провалился под лед на реке Лене в Иркутской области

Не все ледовые переправы Иркутской области безопасны. Например, на участке пути «Марково-Верхнемарково» на реке Лене давно висит знак, что по ледовой дороге могут ездить автомобили, чей вес не превышает десяти тонн.

- Днем 3 февраля на переправу выехал грузовой автомобиль «Ивеко», груженный щебнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - В целом масса грузовика составила около 40 тонн.

Лед не выдержал нагрузки и машина провалилась. Водитель вовремя выбрался из кабины и позвонил в службу спасения.

- В настоящее время нарушитель находится в местной администрации, где в отношении него составлен протокол об административном нарушении, - рассказали в МЧС.

Тем временем спасатели решают вопрос, как вытащить грузовик из ледового плена. На месте работает комиссия из представителей администрации и госинспекторов.

Толщина льда в этом месте ледовой дороги 60 сантиметров. Протяженность - 150 метров. Глубина реки в месте провала достигает двух с половиной метров.

В настоящее время ледовая переправа «Марково-Верхнемарково» через реку Лену в Усть-Кутском районе закрыта.

- Передвижение по ней опасно для жизни из-за ее разрушения! – предупреждают спасатели.

На водителя составили административный протокол. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.