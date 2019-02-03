«Иркутск, будь нежней»: блогер Давидыч сравнил температуру в нашем городе и в Антарктиде

Звезда соцсетей, знаменитый видеоблогер Эрик Давидыч прилетел 2 февраля в Иркутск. По информации организаторов, у нас он собирается принять участие в рекламных съемках. У нас он проведет тест-драйв автомобиля для известного портала. Так как у него немало поклонников, Давидыч решил организовать еще и встречу с иркутянами. Все желающие могут встретиться с ним шестого февраля – где именно, пока не сообщается.

В первый день приезда Эрика поразили трескучие морозы, которые стоят в Приангарье - в Иркутске сейчас за -30. В своем Инстаграме он сравнил температуру в нашем городе, Москве, Сочи и… Антарктиде, где, к слову, «всего» -31.

- Иркутск, будь нежнее, прошу, - подписал снимал видеоблогер.

Звезда соцсетей прилетел в Иркутск для участия в рекламных съемках Фото: инстаграм

СПРАВКА «КП»

Эрик Давидыч - известный видеоблоггер, стритрейсер. В феврале 2016 года его арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (получении страховок по подложным документам), а также клевете на сотрудников МВД. 19 октября 2018 года был приговорен судом первой инстанции к 4 годам и 8 месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили. Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию по этому делу, в декабре 2018 принял решение освободить Давидыча из-под стражи, признав, что по основным эпизодам истекли сроки давности.