Оформляя "липовые" декретные для беременных, супруги из Иркутска украли у государства 59 миллионов рублей

Громкую мошенническую схему разоблачили в Иркутске. В городе муж и жена обогатились за счет беременных женщин на 59 (!) миллионов. Мошенников вычислили сотрудники экономической безопасности ГУ МВД, когда проверяли работу Фонда медицинского страхования. Полицейским показалось подозрительным, что в одной фирме Иркутска почти все сотрудницы...ждут пополнения в семье. И дальше клубок начал распутываться.

- Выяснилось, что учредители компании - супруги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Главными махинациями занималась 43-летняя жена, которая имеет большой бухгалтерский опыт.

Парочка, которая сейчас под стражей, организовала больше 20 фирм по всему городу. Эти компании числились только по документам и на самом деле ничем не занимались. Одновременно супруги стали искать беременных женщин, которые, что очень важно, негде не работали и не могли получить достойных декретных. По закону безработным мамам полагаются только минимальные пособия от государства. Мошенники объясняли, что могут помочь получить им более весомые выплаты. Для этого нужно принести только копию паспорта и медицинскую справку о беременности.

- Я согласилась, - признается на допросе одна из пострадавших. - Мне нужны были деньги, а они обещали помочь с декретными.

Всего в деле 11 фигурантов, в том числе и сотрудники Фонда социального страхования. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

При этом беременные женщины получали только часть положенных от государства выплат - от 10 до 50 тысяч рублей. Остальные средства нечистые на руку супруги присваивали себе. Учитывая, что максимальное единоразовое пособие по беременности и родам может доходить до 250 тысяч рублей, то несложно посчитать, что "выручка" была неплохой.

- Подозреваемые орудовали с 2006 по 2017 год, - добавляют в пресс-службе. - Всего они фиктивно устроили на работу 200 беременных женщин, которых находили в соцсетях, через знакомых - другими словами, по принципу "сарафанного" радио.

К слову, в Фонде социального страхования, который и занимается выплатами для беременных, работали две подельницы супругов. Они спокойно проводили счета, закрывая глаза на поддельные печати и штампы на многих документах. Разумеется, за вознаграждение. Сейчас эти сотрудницы также арестованы.

Всего же в деле замешаны 11 человек, еще семь - это те самые беременные женщины, которые явно понимали, на что идут и агитировали других будущих мам также ввязаться в сомнительное дело.

- Работу провели огромную, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Дома у подозреваемых изъяли десятки печатей, трудовые договоры и другие документы. Провели 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз.

Полицейским удалось арестовать и имущество супругов - например, дорогую яхту, а также расторгнуть договор лизинга на автомобиль премиум-бренда. А где же остальные миллионы? Этот вопрос, видимо, остается открытым. Наверняка аферисты, предполагая, что их в итоге могут схватить, оформляли головокружительные суммы денег на других людей. Известно, что у них есть двое детей.