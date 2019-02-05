В Братске у матери шестерых детей требуют вернуть детское пособие в 100 тысяч рублей

Для многодетной мамы из Братска "письмо счастья", которое она получила сразу после новогодних праздников от соцзащиты, стало настоящим потрясением. 34-летней Оксане Юдиной сообщили о том, что она должна вернуть государству деньги - 103 тысячи 424 рубля. Сибирячка, которая вместе с мужем воспитывает шестерых детей, глазам не поверила. Каждый месяц она получала 12 тысяч 748 рублей на пятого сына Тимофея – компенсацию. В полтора года ребенок не получил место в детском саду и семье полагалась выплата. И вот выяснилось, что несколько месяцев эти пособия она получала... незаконно.

- Я даже не знала, что это была компенсация, - разводит руками мама. - Просто пришла в соцзащиту, когда Тимофею исполнился год и пять месяцев и написала заявление. Думала, что такие выплаты положены всем многодетным! Никто не объяснил, что за деньги.

Кстати, и о том, что Тимофею выделили место в дошкольном учреждении, Юдины узнали не сразу.

- Только в июле нам воспитательница дочери, которой уже пять лет, и она давно ходит в садик, сказала, что и Тимофея они ждут еще с мая, - добавляет женщина. - Но с департамента нам не звонили и ничего не сообщали.

Однако сразу отдавать ребенка в учреждение Юдины не стали.

- Сын часто болел, кроме того нужно было еще пройти медкомиссию и сделать некоторые прививки, которые тоже постоянно откладывались из-за бесконечных ОРВИ, - объясняет Оксана.

В итоге в сад ребенок отправился только в конце ноября. Все это время родители продолжали получать на него ежемесячное пособие. И вдруг как гром среди ясного небо, требование чиновников - верните деньги. Ведь место-то в саду вам дали! А за эти месяцы - с мая по декабрь - "накапала" кругленькая сумма.

- Где мне ее взять? - негодует Оксана. - У нас шестеро детей, старшему - 16 лет. Я в декрете, родила шестого ребенка, муж подрабатывает водителем на своей технике, держим небольшое хозяйство. Мы вовсе не богачи и каждая копеечка для нас на вес золота. 100 тысяч рублей долга - неподъемная сумма.

Теперь Оксана в растерянности - как поступить? Врач в детской поликлинике даже выдал им справку, что сын не мог ходить в садик из-за проблем со здоровьем. Но вот примут ли ее в соцзащите и простят ли долг - вопрос открытый.

К слову, в такую ситуацию попали не только Юдины. Выяснилось, что деньги незаконно получали еще несколько семей Братска.

- Я ведь даже ходила в соцзащиту, сообщала, что мои близнецы пойдут в сад только в три года, - рассказывают мама четверых детей Галина. - Но нам продолжали поступать переводы. И вот теперь выяснилось, что мы должники и обязаны вернуть 160 тысяч рублей.

Некоторые возмущенные родители даже отправились в суд и прокуратуру, чтобы отстоять свои права.

- Прокурор уже встал на нашу сторону, - говорит мама четырех дочерей Галина. - Ведь фактически договор с дошкольным учреждением мы заключили недавно, а то, что место нам дали раньше, мы даже не знали.

ЗВОНОК В СОЦЗАЩИТУ

Мы вынуждены обратиться в суд

- В Иркутской области работает закон №101 «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», - объяснила нам заместитель директора управления социальной защиты по Братску Татьяна Гусева. - Согласно этому закону многодетным семьям, чей ребенок не пошел в дошкольное учреждение до трех лет, положены ежемесячные выплаты – 12 748 рублей в месяц. Законные представители детей сами приходят к нам и пишут заявления на их получение. Пособия начинают выплачивать, когда ребенку исполняется 1,5 года. В законе четко прописано, что как только место в детском саду дали - эти ежемесячные выплаты мы перестаем перечислять. Очень важный момент - родители сами должны сообщить нам, что их ребенок пошел в дошкольное учреждение. Департамент образования не обязан нас об этом уведомлять! И мамы с папами об этом знают - информация есть в документах, которые они подписывают на получение выплат. При этом не имеет значения - будут водить дошкольника в образовательное учреждение или нет. Место предоставили, а дальше родители сами решают - оставлять ребенка дома или все-таки отправить в детский сад. Исключения - те случаи, когда в городе или поселке просто нет сада или у ребенка есть серьезные заболевания.

В конце прошлого года мы сделали запрос в департамент образования Братска и

выяснили, что некоторые семьи Братска получали средства незаконно. Теперь они должны нам их вернуть. Закон есть закон! Да, мы понимаем, что теперь, раз возникла такая ситуация, семьям придется непросто - не у всех есть такая большая сумма. Но, если в течении двух месяцев они не вернуть деньги, то мы вынуждены будем обратиться в суд. Мы надеемся, что таких ситуаций больше не возникнет! Просим всех родителей быть внимательными и вовремя обращаться к нам сразу же, как дали место в саду.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Алексей Черкашин, адвокат:

Нужно пойти семьям навстречу

- С точки зрения закона органы соцзащиты правы. Однако и семьи можно понять - не все люди у нас юридические грамотные. Работа с многодетными родителями, видимо, должна быть более четкой. Как представитель закона, считаю, что сотрудники ведомства должны пойти навстречу родителям и позволить им постепенно возвращать средства, хотя бы на протяжении нескольких месяцев.