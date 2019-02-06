Стрельба в Черемхове: рядом с рестораном ночью убит местный житель

Стрельба в стиле лихих 90-х произошла в ночь на 6 февраля в самом центре Черемхова. В местном ресторане «Пекин» между собой что-то не поделили две компании крепких парней. Началась словесная перепалка, которая вскоре перетекла в драку. Сотрудникам ресторана удалось погасить страсти, разняв разгоряченных отдыхающих, но те не успокоились и продолжили выяснять отношения на улице. В потасовке кто-то достал оружие и выстрелив, попал в 30-летнего мужчину.

- От полученных травм тот скончался в больнице, - сообщили в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области. – Больше никто не пострадал. Сейчас допрашиваются участники и свидетели инцидента. Личность стрелявшего устанавливается. На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сыщики, тем временем просят откликнуться свидетелей или очевидцев стрельбы, которые могут помочь быстро раскрыть это преступление. Обращаться в ближайший отдел полиции можно в любое время.