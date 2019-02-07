Звезда Ютуба Евгений Савин сыграет в футбол на льду Байкала

Игра, которую не позволит себе пропустить ни один иркутский поклонник футбола, состоится 23 февраля в поселке Листвянка. Там, впервые в истории пройдет футбольный матч на льду Байкала. Пропустить это грандиозное спортивное событие не смог и один из самых популярных российских видеоблогеров, знаменитый телеведущий, а в недавнем прошлом и сам профессиональный футболист Евгений Савин. «Красава» (так называется канал Евгения, Прим. ред.) уже пообещал приехать на Байкал не только чтобы снять ролик, но и лично выйти на поле.

Кстати для этого экс-игрок молодежной сборной России уже заявился за команду «Легенда», которая играет в чемпионате Иркутска. Ну а матч на Байкале будет вовсе не товарищеский. Он пройдет в рамках чемпионата города. Соперником «Легенды» станет ФК «Иркут». А рассудит команды один из лучших арбитров российской Премьер-лиги Роман Галимов, который, к слову, родом из Улан-Удэ.

- Матч пройдет в два тайма по 45 минут, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске президент федерации футбола Иркутска Артем Райников. – Поляну подготовят недалеко от берега. Для этого лед отсыпят снегом, а затем ровно раскатают, нанесут разметку и поставят ворота. Обязательно установят трибуны примерно на 150-200 зрителей. Кроме того, болельщики смогут подкрепиться и согреться чаем в точках общепита.

Ну и конечно, все ждут голов от Евгения Савина. Еще бы, ведь после завершения футбольной карьеры экс-нападающий, поигравший за такие знаменитые клубы как пермский «Амкар» и самарские «Крылья Советов», остался в прекрасной физической форме.

- Изначально Евгений планировал просто приехать в Иркутск и снять сюжет о нашем футболе, - продолжает Артем Райников. – Например, рассказать о наших знаменитых игроках Андрее Ещенко, Романе Зобнине, поговорить с их первыми тренерами. А также полюбоваться красотами Байкала. Тогда мы предложили ему провести матч на льду Байкала и поучаствовать в нем. И он с радостью согласился. Ведь это будет настоящий футбольный праздник для болельщиков!

Добавим, что в своих выпусках Евгений Савин разбирается в футбольных проблемах, которые есть во многих российских городах. Без сомнения, будет блогеру что рассказать и в Иркутске. Ведь за последние 11 лет в Приангарье распались сразу две профессиональные команды. В 2008 году исчезла легендарная «Звезда», а в 2016 с футбольной карты России исчез и ФК «Байкал».

СПРАВКА «КП»

Евгений САВИН

Родился: 19 апреля 1984 года.

Профессиональный футболист, телеведущий и видеоблогер.

Воспитанник футбольной школы тобольского «Иртыша». Играл за такие клубы как: волгоградский «Ротор», томская «Томь», махачкалинский «Анжи», «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и за «Тюмень». За молодежную сборную России провел 6 матчей и забил 3 мяча.

После футбола

С ноября 2015 года вёл программу «Культ тура» вместе с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым, а с января 2016 года комментирует футбольные матчи.

Победитель премии GQ «Человек года 2016» в номинации «Лицо из телевизора» вместе с соведущим по программе «Культ тура» Юрием Дудем. С 2017 года — один из ведущих шоу «Русский ниндзя».

В 2018 году снялся в фильме Данилы Козловского «Тренер», сыграв эпизодическую роль капитана команды «Спартак».

Летом 2018 года комментировал матчи чемпионата мира по футболу.