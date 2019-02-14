В Иркутской области живут больше 32 тысяч пенсионеров с именами Валентин и Валентина

В Иркутской области на 14 февраля 2019 года в Пенсионном фонде зарегистрировано 32684 мужчин и женщин с именем Валя. И это не мало. Валентин по всех области 1629, а Валентинов – 31055. Примечательно, что есть и те, у кого совпадает имя и отчество! Мужчин из них – 22, а женщин – 89. Однокоренных фамилий, к счастью, нет. Есть еще один интересный факт. Четырнадцать Валентинов и пятнадцать Валентин родились именно 14 февраля, в День святого Валентина. Вот так совпадение! Но это по области. Средний возраст мужчин, носящих это имя – 68 лет, а женщин – 69.5.

В Иркутске из них проживает 7150 Валентин и Валентинов, остальные – в других городах и районах.

Самая взрослая Валентина живет в Братске, ей 101 год! А самый старший Валентин живет в селе Аларь, ему 93 года.

По данным ЗАГСа в 2018 году было зарегистрировано 30 девочек с именем Валя, а вот мальчиков не оказалось. Будущих защитников отечества больше предпочитают называть Артемами, Александрами и Михаилами.