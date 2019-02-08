ДТП в Иркутске: выпавшая из эвакуатора иномарка вызвала массовую аварию на Иннокентьевском мосту

Днем 8 февраля в Иркутске произошла необычная авария. К счастью, обошлось без жертв. На улице Карла Маркса 39-летний водитель эвакуатора забрал автомобиль «Toyota Rav 4», чтобы отвести его на штрафстоянку за нарушение правил дорожного движения. Когда они выехали на Иннокентьевский мост, иномарка выпала из кузова, где в нее влетел его японский собрат – «Toyota Hilux». В это же время эвакуатор врезался в «Honda Accord» попутно зацепив еще один автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="604" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/690757" frameborder="0"></iframe> Видео массовой аварии на Иннокентьевском мосту в Иркутске.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

- На месте происшествия работали два экипажа ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспекторы регулировали движения, чтобы уменьшить образовавшийся затор.

К счастью, помощь врачей никому из участников массового ДТП не потребовалась. Проводится доследственная проверка причин аварии. Полицейские выясняют все детали случившегося.