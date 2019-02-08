2019-02-08T13:09:44+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: выпавшая из эвакуатора иномарка вызвала массовую аварию на Иннокентьевском мосту

Столкнулись 5 автомобилей [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутске: выпавшая из эвакуатора иномарка вызвала массовую аварию на Иннокентьевском мосту. Фото: группа ДТП38RUS.ДТП в Иркутске: выпавшая из эвакуатора иномарка вызвала массовую аварию на Иннокентьевском мосту. Фото: группа ДТП38RUS.
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Днем 8 февраля в Иркутске произошла необычная авария. К счастью, обошлось без жертв. На улице Карла Маркса 39-летний водитель эвакуатора забрал автомобиль «Toyota Rav 4», чтобы отвести его на штрафстоянку за нарушение правил дорожного движения. Когда они выехали на Иннокентьевский мост, иномарка выпала из кузова, где в нее влетел его японский собрат – «Toyota Hilux». В это же время эвакуатор врезался в «Honda Accord» попутно зацепив еще один автомобиль.

Видео массовой аварии на Иннокентьевском мосту в Иркутске.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

- На месте происшествия работали два экипажа ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспекторы регулировали движения, чтобы уменьшить образовавшийся затор.

К счастью, помощь врачей никому из участников массового ДТП не потребовалась. Проводится доследственная проверка причин аварии. Полицейские выясняют все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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