ДТП в Иркутске: выпавшая из эвакуатора иномарка вызвала массовую аварию на Иннокентьевском мосту
Днем 8 февраля в Иркутске произошла необычная авария. К счастью, обошлось без жертв. На улице Карла Маркса 39-летний водитель эвакуатора забрал автомобиль «Toyota Rav 4», чтобы отвести его на штрафстоянку за нарушение правил дорожного движения. Когда они выехали на Иннокентьевский мост, иномарка выпала из кузова, где в нее влетел его японский собрат – «Toyota Hilux». В это же время эвакуатор врезался в «Honda Accord» попутно зацепив еще один автомобиль.
Видео массовой аварии на Иннокентьевском мосту в Иркутске.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"
- На месте происшествия работали два экипажа ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспекторы регулировали движения, чтобы уменьшить образовавшийся затор.
К счастью, помощь врачей никому из участников массового ДТП не потребовалась. Проводится доследственная проверка причин аварии. Полицейские выясняют все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU