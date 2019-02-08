Из грязи в князи и наоборот: иркутянин снял клип о падении криптовалюты
Артем Галанов из Иркутска только успевает собирать лайки с клипа на песню пробиткоины.
- На съемки потратили около 200 тысяч рублей! - рассказывает автор. – Финансово помог Юрий Дромашко, известный криптовалютный миллионер из Иркутска. Снимали пять дней. Так торопились, что даже ночевали на Байкале.
Съемки клипа о падении биткоина в Иркутске.
9 длинноногих красоток, автомобиль «Бентли», мешки с деньгами, море шампанского – именно так представили жизнь главного героя в клипе. Он – майнер, словом - тот, кто заработал на криптовалюте. Кажется, что счастливчик может позволить себе все, что угодно. Безбедная старость обеспечена. И вдруг по телевизору передают, рассказывают, что курс биткоина упал.Все! Буквально за пару минут герой стал нищим. Больше нет ни шикарной тачки, ни загородного дома. Поклонницы «Доширак» есть не хотят, демонстративно уходят.
Клип о падении криптовалюты сняли в Иркутске.
- Можно сказать, что это автобиографический ролик, - смеется Артем. – Я сам продавал машины для майнинга, потом вложился в биткоин. Но, сейчас его курс резко упал и даже гадать страшно, что будет дальше.
Что будет с майнерами дальше? Время покажет!
Из грязи в князи и наоборот: иркутянин снял клип о падении криптовалюты.Артём Галанов Музыка, текст, исполнение https://instagram.com/galanovrock?utm_source=ig_profile_share&igshid=na47qchhhwnj https://www.youtube.com/channel/UCvKad6Wi0diKFvBhSspSSTA Диана Вишня Бэк-вокал https://instagram.com/vishniadiana1996?utm_source=ig_profile_share&igshid=1eousj7qawsfc Евгений Джем Оператор, постановщик, монтажёр, актер (человек передающий плохие новости) м; https://instagram.com/evgeniy_jam?utm_source=ig_profile_share&igshid=1dv2m8b6hcye3 Юрий Дромашко Сценарист, актёр, (биткоин/фермер) https://instagram.com/dragon_u_rich?utm_source=ig_profile_share&igshid=31gutl758q6x Валерий Коростилев - наш инвестор и актёр (классный водитель Бентли) https://m.facebook.com/valery.korostilev Белоногова Ольга - художественный руководитель, актриса (красотка) https://instagram.com/belolala?utm_source=ig_profile_share&igshid=qe5wdm6nk9qx Красотки в роли красоток: Елена Галанова https://instagram.com/galanova.life?utm_source=ig_profile_share&igshid=13n0e4d2rnk9a Анастасия Атаманова https://instagram.com/nastaska_at?utm_source=ig_profile_share&igshid=1fcpv0at0w6rl Елизавета Золотухина https://instagram.com/lizavetalisa?utm_source=ig_profile_share&igshid=m8g1xoaxaz6d Дарья Макеева https://instagram.com/dashamak?utm_source=ig_profile_share&igshid=zlpf5aq1r1eu Анна просто Анна https://instagram.com/anna_siline?utm_source=ig_profile_share&igshid=1vsw1s6e96tdh Юлия Непомнящих https://instagram.com/yulenkn4?utm_source=ig_profile_share&igshid=z3utpqyvjaaj Алиса Климова https://instagram.com/alisaxyrma?utm_source=ig_profile_share&igshid=1xhesfac31jqh Мария Fain https://instagram.com/mari_fain?utm_source=ig_profile_share&igshid=1vcflgi9b77xo Мария Костюченко https://instagram.com/_kostuchenko_?r=nametag Анна Войцешко https://www.instagram.com/anyavoytz/ Яна Яковлева https://instagram.com/yakovalevaya?utm_source=ig_profile_share&igshid=fmwr6nexxnb4
ИСТОЧНИК KP.RU