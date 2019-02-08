Из грязи в князи и наоборот: иркутянин снял клип о падении криптовалюты

Артем Галанов из Иркутска только успевает собирать лайки с клипа на песню пробиткоины.

- На съемки потратили около 200 тысяч рублей! - рассказывает автор. – Финансово помог Юрий Дромашко, известный криптовалютный миллионер из Иркутска. Снимали пять дней. Так торопились, что даже ночевали на Байкале.

Съемки клипа о падении биткоина в Иркутске.

9 длинноногих красоток, автомобиль «Бентли», мешки с деньгами, море шампанского – именно так представили жизнь главного героя в клипе. Он – майнер, словом - тот, кто заработал на криптовалюте. Кажется, что счастливчик может позволить себе все, что угодно. Безбедная старость обеспечена. И вдруг по телевизору передают, рассказывают, что курс биткоина упал.Все! Буквально за пару минут герой стал нищим. Больше нет ни шикарной тачки, ни загородного дома. Поклонницы «Доширак» есть не хотят, демонстративно уходят.

Клип о падении криптовалюты сняли в Иркутске.

- Можно сказать, что это автобиографический ролик, - смеется Артем. – Я сам продавал машины для майнинга, потом вложился в биткоин. Но, сейчас его курс резко упал и даже гадать страшно, что будет дальше.

Что будет с майнерами дальше? Время покажет!