По ту сторону ОГЭ : как я проходила итоговое собеседование по русскому языку в Иркутске

В этом году школьники должны пройти еще одно испытание. Для допуска к ОГЭ (основной государственный экзамен – прим. Ред.) девятиклассники примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Пройдет оно 13 февраля. В Иркутской области ожидается почти 27 тысяч участников. "Зачет" - главный пропуск к государственной итоговой аттестации. Поэтому, конечно, ребята готовились заранее и сейчас волнуются. Хотя бы потому, что такой формат - новинка этого года. В Иркутске заранее провели итоговое собеседование по русскому языку - в нем приняли участие политики, бизнесмены, врачи, журналисты. Мы тоже прошли процедуру и вспомнили, каково это - отвечать на вопросы экзаменатора.

Карантин не помеха

В понедельник в 14.00 нас ждут в Иркутском институте развития образования. За парту сели министр образования региона Валентина Перегудова, детский омбудсмен Светлана Семенова, депутат Заксобрания Ирина Синцова и многие другие участники - взрослые, состоявшиеся люди, которые решили почувствовать себя в роли школьников.

- Собеседование продолжается 15 минут, для учеников с ограниченными физическими возможностями - 30 минут, - рассказали организаторы. - В каждой школе формат будет немного отличаться. Так, в некоторых учебных заведениях девятиклассников прямо с урока будут вызывать в отдельную аудиторию, где они ответят на вопросы педагогов. Где-то ребята будут приходить в кабинеты своему назначенному времени, поэтому им не придется долго томиться в очередях.

Кстати, карантин, который сейчас действует во многих общеобразовательных заведениях области, собеседованию - не помеха. Наоборот, скорее плюс. В школах тихо и девятиклассники смогут, ни на что не отвлекаясь, спокойно ответить на вопросы.

Средний балл - 17

У нас формат такой: вызывают по нескольку человек. Но в разные аудитории. Слышу свое имя. И вдруг с удивлением понимаю, что волнуюсь. А ведь мне ОГЭ не сдавать, это всего лишь эксперимент и, тем не менее, унять тревожность не получается. Наверно потому, что мы с молоком матери впитали: экзамен - дело серьезное. Захожу в кабинет. В нем меня ждут собеседник и эксперт, который будет оценивать мой ответ. Меня предупреждают, что наш разговор записывается - таковы правила. Наше собеседование ничем не отличается от того, что завтра предстоит девятиклассникам.

- Вам нужно выполнить четыре задания, - объясняет педагог. - Сначала прочитать предложенный текст вслух, затем пересказать его. Также вам предстоит монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог со мной.

С улыбкой экзаменатор протягивает листок. Примерно половины страницы А4 занимает текст - краткая биография актера Михаила Щепкина, который родился в семье крепостных в 18-м веке. Сразу оговорюсь, что задания - у всех разные, они не повторяются. Сначала я с выражением прочитала текст, потом в течение трех минут запоминала для пересказа. Важный момент, который лично мне очень помог - за то время, которое дали мне для подготовки, можно было делать наброски на другом листке с основными тезисами. Здорово помогает запомнить некоторые вещи из текста, который нужно быстро запомнить, - например, имена, фамилии, даты. Пересказываю, стараясь не путаться в последовательности. Затем мне предлагают на выбор четыре темы. Я выбираю такую - "Профессия - учитель". И начинаю рассуждать, стараясь не делать долгих пауз, какими качествами должен обладать педагог, насколько уважаема эта профессия и почему и т.д. Мой монолог должен быть содержательным и продолжаться не менее трех минут. А в конце экзаменатор просит меня рассказать о своем любимом учителе. На этом процедура заканчивается.

Вот такие сертификаты нам вручилиФото: Ольга БУЕВА

- Большое спасибо! - ободряюще говорит мне педагог.

Я с бьющимся сердцем выхожу из аудитории. Уже интересен результат. Для зачета нужно набрать не менее десяти баллов из 19. Вместе со мной итогов ждут и другие участники.

- Понравилось очень, - поделилась своими впечатлениями детский омбудсмен Светлана Семенова, которая тоже прошла собеседование. - Пересказ не вызвал труда - не скажу, что я лихорадочно пыталась запомнить все близко к тексту. Считаю, что здесь главное - передать смысл. И тот факт, что темы для рассуждения ты должен выбрать сам, тоже огромный плюс. Сейчас у школьников такое количество информации, что они должны уметь вычленять главное, анализировать, рассуждать. На мой взгляд, вот такое собеседование необходимо. Потому что школьники стали меньше читать книги, писать сочинения и вообще образно говорить - а ведь эти навыки необходимы.

Что ж, время подводить итоги. Нас вызывают в актовый зал. Валентина Перегудова каждому вручает сертификаты. Беру свой и вижу цифру, написанную красной пастой - 17 баллов из 19-ти возможных. Зачет! Кстати, именно столько набрали большинство участников собеседования. Отличницей стала депутат Ирина Синцова. Ей удалось получить максимальные 19 баллов!

- Я хорошо училась в школе! - раскрыла она свой секрет. - Считаю, что знания - дорога в успешную жизнь. В учебе должны быть трудности, иначе ребенок быстро теряет к ней интерес. И я за то, чтобы требовать от детей хорошие отметки. Это дисциплинирует и приводит к тому, что ребенок учится хорошо выполнять любую работу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Девятиклассники по-прежнему выбирают обществознание

Итак, ОГЭ в этом году в Иркутской области сдадут порядка 27 тысяч школьников. Заявления принимают до 1 марта, поэтому окончательные итоги еще не подвели. Однако уже ясно, что обществознание снова займет первое место! Этот предмет выбирают порядка 16 тысяч учеников. Также в тройке лидеров такие предметы, как биология и география - их сдают около восьми тысяч участников.