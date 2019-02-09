Серьезный пожар на улице Мельничная в Иркутске: есть угроза распространения огня на соседние здания.

Сегодня днем, 9 февраля на улице Мельничная, 17 в Иркутске произошло возгорание жилого дома. На место происшествия выехали спасательные службы.

Возгорание жилого дома на улице Мельничная в Иркутске. Фото: социальные сети.

- В 13:06 локализация пожара на площади более 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На месте работают 7 единиц техники и 31 человек. Сложность заключается в том, что дома вплотную пристроены друг к другу.

Пожар в Иркутске на уличе Мельничная. Фото: социальные сети.

О причине возгорания официально пока не сообщается. Но очевидцы утверждают, что возгорание произошло в хозяйственном магазине, который располагался на первом этаже строения. Самостоятельно эвакуировались 11 человек. Пострадавших и погибших нет.