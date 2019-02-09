2019-02-09T08:59:54+03:00
Происшествия

Серьезный пожар на улице Мельничная в Иркутске: есть угроза распространения огня на соседние здания

На месте работают спасательные службы [фото, видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Серьезный пожар на улице Мельничная в Иркутске: есть угроза распространения огня на соседние здания.Серьезный пожар на улице Мельничная в Иркутске: есть угроза распространения огня на соседние здания.
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 9 февраля на улице Мельничная, 17 в Иркутске произошло возгорание жилого дома. На место происшествия выехали спасательные службы.

Возгорание жилого дома на улице Мельничная в Иркутске. Фото: социальные сети.

Возгорание жилого дома на улице Мельничная в Иркутске. Фото: социальные сети.

- В 13:06 локализация пожара на площади более 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На месте работают 7 единиц техники и 31 человек. Сложность заключается в том, что дома вплотную пристроены друг к другу.

Пожар в Иркутске на уличе Мельничная. Фото: социальные сети.

Пожар в Иркутске на уличе Мельничная. Фото: социальные сети.

О причине возгорания официально пока не сообщается. Но очевидцы утверждают, что возгорание произошло в хозяйственном магазине, который располагался на первом этаже строения. Самостоятельно эвакуировались 11 человек. Пострадавших и погибших нет.

Серьезный пожар на улице Мельничная в Иркутске: есть угроза распространения огня на соседние здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Саянске перестали вывозить мусор из-за холодов
Полицейские проверили рынок в Ленинском районе: гражданина Таджикистана поместили в спецприемник
Иркутский суд не удовлетворил апелляцию директора строительной фирмы в Иркутске
В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина погибла во время пожара
В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров
Пожар в ремонтных боксах в Бодайбо: причины возгорания устанавливаются
Иркутяне отправятся на первый в истории зимний чемпионат мира по легкой атлетике среди слабослышащих
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019: школы Ангарска закрыли на карантин до 15 февраля
Почти 500 частных домов с газовыми плитами проверили в Иркутске
Ни трактора, ни денег: 45-летний житель села под Иркутском перевел мошеннику 80 тысяч рублей за покупку техники
Прокуратура признала незаконным «сбор денег» со школьников в Усть-Илимске
Нападающий «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов сыграет за сборную России на Универсиаде 2019
МЧС предупреждает: с 9 по 11 февраля в Иркутской области до -45
Переход на цифровое телевидение: малоимущим семьям Иркутской области помогут прибрести ТВ-приставки
С 11 по 13 февраля романтический конкурс:«Подари свое сердце Комсомолке»
Фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска-2019» стартует 12 февраля
Супруги-наркоторговцы из Иркутска получили по 9 лет лишения свободы
Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска
В 2018 году число сибирских пользователей портала Госуслуг превысило 8,7 миллионов
Приревновала бывшего: жительница Иркутской области проведет 2 года в колонии за брошенную в соперницу бутылку