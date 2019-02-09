2019-02-09T14:53:15+03:00
Общество

Сибиряк собрался в кругосветное путешествие на велосипеде

В мае он отправится в путь, а пока в минус 30 мужчина поехал из Улан-Удэ на Байкал [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Сибиряк собрался в кругосветное путешествие на велосипеде.Сибиряк собрался в кругосветное путешествие на велосипеде.
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Думали, сибиряки мерзнут дома в минус сорок? А вот и нет! Мы тут устраиваем крутые челленджы и не только. Так, к примеру, уроженец Улан-Удэ Виталий Богатов в аномальный мороз поехал на велосипеде на Байкал до поселка Энхалук. Протяженность пути 160 километров.

- Эта поездка приурочена к моему главному старту, - рассказывает Виталий Богатов. – В мае я отправляюсь в кругосветное путешествие на велосипеде.

У нашего героя грандиозные планы. Такими поступками он хочет привлечь внимание общественности и звезд мировой величины, таких как Леонардо Ди Каприо, группа Imagine Dragons и других к проблемам загрязнения озера Байкал.

Сегодня Виталий выставил видео обращение к участникам группы Imagine Dragons в своем инстаграме.

- Привет Дэн, Бэн, Уэйн и Дениз, - говорит в видео Виталий. – Меня зовут Виталий, и я живу в городе Улан-Удэ в Сибири. В мае этого года я отправляюсь в кругосветное путешествие на велосипеде! Целью которого является встреча с вами, так как на протяжении 7 лет ваша музыка вдохновляет меня совершать самые смелые и невероятные поступки. Своими делами я хочу вдохновить сотни, тысячи, а может и миллионы простых парней и девчонок на то, что необходимо идти к своей цели несмотря ни на что…

На все про все Виталий уже потратил около 200 тысяч рублей, а на кругосветку, подчитал, уйдет 2,5 миллиона рублей. Встает вопрос, откуда средства на такие развлечения? По профессии Виталий маркетолог, работает удаленно, плюс есть спонсоры, которые поддержали его невероятную задумку. Во что выльется такое приключение, скоро увидим.

mr.bogatovmr.bogatov
Сибиряк собрался в кругосветное путешествие на велосипеде
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ИСТОЧНИК KP.RU

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