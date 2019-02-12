2019-02-12T05:59:00+03:00
Общество

В столовой школы в Бурятии взорвалась тепловая пушка

Дети и работники учебного заведения не пострадали
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В столовой школы в Бурятии взорвалась тепловая пушка.В столовой школы в Бурятии взорвалась тепловая пушка.
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В январе этого года в одной из школ Джидинского района Бурятии взорвалась тепловая пушка. Все случилось в столовой школы. Благо, в помещении на тот момент никого не было. Никто из учеников и работников заведения не пострадал. Администрация школы решила не сообщать о случившемся в соответствующие органы. Спустили все на тормозах.

- Недавно я была с проверкой в Джидинском районе, и мне поступил анонимный звонок от родителя одного из учеников, - рассказала уполномоченный по правам ребенка Республики Бурятия Татьяна Вежевич. – Естественно, я не могла не отреагировать и сообщила об инциденте в МЧС.

Сотрудники службы провели проверку и установили факт нарушения при эксплуатации воздухонагревателя. С Администрацией школы проведена беседа, выданы предписания об устранении нарушений и предостережение о недопустимости повторения сложившейся ситуации. Директору заведения выписан штраф в размере 6 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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