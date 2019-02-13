Иркутск со времен СССР вырос на 9 этажей

Высоко сижу – далеко гляжу. Так легко можно сказать об иркутянах. Любимый город наращивает свои просторы не только вширь, но и вверх.

Что ни новостройка – едва ли не небоскреб! И это подтверждает рейтинг, который составило российское агентство недвижимости «ЦИАН». В нем Иркутск среди городов с населением от 500 до 1000 тысяч человек занял 6 место.

К слову, эксперты подошли к анализу основательно. Они не только разбили рейтинг по численности населения, но и сравнили этажность современных домов с теми, что строили в СССР, 1990-х и в начале третьего миллениума. Так вот по этому критерию выходит, что Иркутск «вырос» почти в три раза – на 10 этажей! Так, на закате советской эпохи мы довольствовались 4-х и 5-этажными «коробками», после перестройки все чаще в городе стали появляться 9-этажки, а сейчас вовсе строят дома минимум в 14 этажей.

Иркутские новостройки рядом со старыми домами.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лидер общероссийского рейтинга и это отнюдь не странно – Москва, столица преобразилась и выросла. Сейчас здесь новостройки минимум в 20 этажей. Интересно, что, а культурная столица России – Санкт-Петербург по этажности не уступает Иркутску. Среди городов Сибири выше только Красноярск и Новосибирск, здесь возводят дома в 17 и 15 этажей соответственно. Ниже – Барнаул, Томск, Кемерово. В антилидерах среди российских городов Ульяновск. Здесь проживают в основном в 8-этажных зданиях.

Что ж, возможно, Иркутск мог бы и посоперничать с первопрестольной, если б не… землетрясения. В регионе каждый день фиксируют небольшие колебания. И, кстати, сейсмичность территории учитывается проектными организациями на стадии разработки документации, а правильность расчетных характеристик оценивается экспертизой. Но это уже головная боль для застройщика.

КОНКРЕТНО

Как росла столица Приангарья?

до 80-х - 4-5 этажей

после 90-х - 9 этажей

2018 год– 14 этажей

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Башня "Федерация" Москва.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сравним среднюю этажность?

Иркутск – 14,4

Москва - 20, 5

Владивосток - 19,4

Санкт-Петербург - 14,6

Новосибирск - 15,8

Барнаул, Томск - 13,7

Кемерово - 11,7

Ульяновск - 8,1